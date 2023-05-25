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娛樂

觀眾睇唔厭 兩劇叫好叫座 馬國明謙稱好運 拒認收視福將

《法言人》暫列今年9點半檔收視冠軍 馬國明不認福將：只是好運

【明報專訊】馬國明主演的無綫劇集接連播出，《隱形戰隊》及《法言人》分別飾演硬朗警察及律師樓師爺，獲不俗收視及正面評價，馬國明被封無綫收視福將。他昨日出席《法言人》祝捷會，對於福將稱號，謙虛說好開心主演劇集觀眾受落，不覺是收視福將，只是好運。

馬國明、黃嘉樂、張頴康、蔣祖曼、謝雪心和黎燕珊等主演劇集《法言人》早前播出獲觀眾不俗評價，收視成績理想，昨日總監製劉家豪、監製陳志江及編審等台前幕後出席祝捷會，公布結局周7日跨平台總收視22.9點；大結局7日跨平台總收視25.3點及myTV SUPER 7日跨平台總直播點擊率超過439萬觀看人次，成為今年目前為止9時半劇集收視冠軍。

趕拍《新聞女王》喊辛苦

馬國明得知消息後非常開心，據他所知9時半劇集很久沒試過有如此好成績，不過暫時未收到會開拍續集的消息，笑言要等候總監製家豪哥指示。被指是收視福將，他謙虛說：「原本擔心自己一連兩齣劇播出，太過頻密，不是那麼好，加上現在觀眾收看模式改變，所以9點半有此佳績好驚喜。其實我對《法言人》很有信心，劇本很完整，我好開心此劇受觀眾歡迎，不覺得自己是收視福將，只是好運。」

馬國明透露正為新劇《新聞女王》開工，由於最近都要趕拍主景，比較辛苦，「主景好多戲分，有好多辦公室政治場口」。他稱每天只得3至4小時睡眠時間，劇集6月中拍竣，到時有時間休息。談到劇中與佘詩曼（阿佘）「鬥戲」，他大讚對方是個好對手，加上開工時，阿佘經常「萬歲」慰勞大家，很開心，「《新聞女王》後暫時未有存貨，未知劇集能否安排在今年內播出 」。

劇中黃嘉樂與趙璧渝組成新CP，二人致謝時很激動，趙璧渝哽咽眼濕濕感謝監製給予演出機會，令人認識她。受訪時，趙璧渝表示每次出席活動宣傳都有少許激動至落淚，真心想多謝大家。嘉樂搭嘴說：「我知她起初演出時很大壓力，經常問我應怎樣演，我們都好緊張。我跟這個編審合作過多次，多謝對方安排我的戲分一齣比一齣多，今次角色跟我本人完全不像，很大挑戰，做到好開心。」

黃嘉樂老婆追問 點解無咀戲

是否老婆腳頭好？嘉樂承認，「絕對是，由拍拖開始，我整個人都改變了，最搞笑是老婆反問我，點解跟趙璧渝沒親嘴戲？她是那種又要嬲又要睇的人」。趙璧渝稱嘉樂太太將二人的劇情截圖放上社交平台，很大方，並透露正拍攝新劇《逆天奇案2》，要著冬裝，希望在炎熱天氣開工不會中暑。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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