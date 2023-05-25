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娛樂

陪溫裕紅度最後歲月 寶珮如：她腹腔個瘤好惡

【明報專訊】寶珮如、阮政峰、李霖恩與方紹聰昨日到尖沙嘴宣傳電影《世上只有爸爸好》，寶珮如被問到好友溫裕紅不敵癌魔離世，她透露過去幾年一班朋友一直陪伴着對方，「她好低調，不想公開病情，這幾個月情况轉差。她腹腔個瘤好惡，不停長大，好似大肚咁，不可以躺平睡覺，她為口福可以吃東西和出街逛逛，不停做手術，做到個肚花晒，是個好勁的戰士。個半月前她做了一次引流手術，為可以吃到一啖東西，捱多個幾月，之後情况轉差，她主動跟醫生講都攰了，不想再醫，醫生尊重她的決定，為她打重劑量嗎啡止痛。我們輪流到醫院陪她傾偈和按摩，因她腳腫得很厲害。她現在走了，返回天家，不用再受苦，大家都祝福她」。

懷念跟智叔合作點滴

《世上只有爸爸好》是廖啟智（智叔）遺作，阮政峰與寶珮如跟智叔有很多對手戲，二人稱智叔雖然寡言，但從對方身上學了很多東西，對之後的演出很受用。阮政峰說：「智叔是個巨人，與他合作好震撼，覺得自己像井底之蛙，其實對自己表現不太滿意，之前看首映，能與智叔同框演出，感覺神奇又幸福。」智叔有否教導？他說：「智叔很寡言，但在轉景的車程，會問我訓練班學了什麼？我當時心想，他可能不滿意我之前的表現，為此我崩潰了3個月。的確訓練班和實戰是有距離，之後智叔跟我說，這幾場戲如果由他演，他會選擇這樣，當時有點忟，他早講的話，我相信自己做到，但明白智叔不想有另一個廖啟智，他的指導令我之後很受用。」

戲中飾演智叔太太的寶珮如表示與智叔拍第一場戲就要哭到崩潰，跟那麼有戲的前輩做對手戲，很大壓力，還主動問智叔怎樣演才有火花。智叔指她有那麼多演出經驗，照自己意思做便可，「智叔寡言是因為入戲，要揣摩角色，很懷念跟智叔合作的點滴」。阮政峰對智叔離世感可惜，稱智叔熱愛演出，一生為角色服務。

記者：柯美

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