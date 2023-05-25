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娛樂

感謝亡父教誨堅持追夢 周吉佩爭氣摘冠 身教子女定目標

周吉佩屢敗屢戰再踏Sing途 盼身教作為子女榜樣 跟太太「約法三章」

【明報專訊】「一個男人有了家庭，追夢是一件非常奢侈的事。」周吉佩（吉吉）說。在17年的追夢旅途，吉吉歷盡高山低谷，曾因放下歌手夢險患情緒病，但「太喜歡唱歌」，縱使屢敗，他依然屢戰；終於在無綫歌唱比賽真人騷《中年好聲音》擊敗眾多強手奪冠，再次踏上Sing途。吉吉稱摘冠除對自己有交代，亦希望藉此成為一對子女的榜樣，只要堅持，夢想就會實現。他自爆因追夢險與太太鬧離婚，現時夫妻「約法三章」，承諾一定要在能解決屋企開支的前提下，才可追求他的演藝事業。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

吉吉在《中年好聲音》總決賽奪冠後隨即惹爭議，對於被指爆冷，他表示沒因此不開心，賽馬也常出現；至於造馬的說法則非他所能控制，這是評判的決定，可能他當晚本住輸和享受的心情去玩，發揮相對較穩定。令吉吉不開心反而是網上一些惡意攻擊，「說不喜歡我無所謂，但牽涉到家人就不能接受，幸太太內心比我強大，反過來鼓勵我」。吉吉希望做好未來的工作，用表現證明給大家看。在參加《中年好聲音》過程中，評判的評語和粉絲的支持令他重拾自信，以及找回在台上表演時的快樂和喜悅。

無得唱歌險屈到病

吉吉2006年唱商場騷開始歌唱事業，之後經歷不少跌跌碰碰，曾簽約做歌手，但出了一隻碟後與公司結束合作關係；之後與好友組成樂隊sp'ACE，因意見不合散band收場。他承認放棄的念頭在腦海出現過無數次，尤其疫情時一度放下，直至遇到《中年好聲音》才令歌手夢再次燃燒起來，「疫下連出去唱網上live騷都不敢，怕染疫回家惹到子女，在屋企彈結他又怕嘈到小朋友溫書和睡覺，所以我的結他盒有兩年半沒打開過，那段時間是我最難捱的階段，感到人生沒有意義，兩度差點情緒病爆發，後來找出原因就是無得唱歌，我真的太喜歡唱歌」。

身教比金錢支持實在

由於一切得來不易，吉吉表示更珍惜現在所擁有的機會，摘冠亦對自己堅持多年有交代，為自己爭了一口氣。能走到今天，吉吉特別多謝亡父教誨，「爸爸自細教我一定要追隨自己喜歡的事情，不屈不撓地堅持，哪怕是很難實現的，但你會樂在其中」。吉吉希望藉比賽成為一對子女的榜樣，他常跟子女說，「眼望星星，腳踏草根，為自己定下目標，哪怕看似遙不可及，只要一步一步實踐，總有一日會做到，爸爸做到，你們也能做到」。吉吉覺得這個身教，遠比他在後面用金錢支持，來得實在。

太太化身經理人

身為一家之主的吉吉，可覺得追夢很任性？吉吉承認，「一個男人有了家庭，追夢是一件非常奢侈的事。不止為自己交代，還要為太太和子女交代」。他直認任性，起初要參加《中年好聲音》時，太太非常反對，夫妻曾因支出問題而鬧大交，差在沒說離婚，但大家出發點都是為小朋友和屋企着想，「我們現在約法三章，是真的有份合約寫了出來，寫明我一定不可以沒有收入，能解決屋企開支的前提下，才可追求我的演藝事業。我要特別多謝太太，平時幫我揀衫、打理歌迷會等事務，近乎經理人一樣，又會煲湯水我飲」。

想跟馮允謙合作

即將推出新歌的吉吉，說對上一次出個人單曲已是15年前，粉絲等到頸都長，很希望可以開個人騷，但不敢奢望，以往的經歷令他深明很多事情控制不了。有那些音樂人很想合作？吉吉說很欣賞馮允謙的R&B曲風，幕後則是Cousin Fung，笑稱以前參加歌唱比賽時與對方已是戰友，希望有機會合作。他特別多謝前輩黎瑞恩，教識他做人要飲水思源和謙虛，對方純粹愛唱歌的精神也很值得學習。

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