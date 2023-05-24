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娛樂

【開箱】續談《狂野時速10》 新導演舊毛病 角色設定不連貫

【明報專訊】按照《狂野時速》系列傳統，每集都有新角色加盟，令到電影世界觀不斷擴張，《狂野時速10》亦不例外，先由《夢斷城西》金像女配角烈打莫蘭奴（Rita Moreno）打頭陣，飾演阿當（雲狄素飾）的嫲嫲，藉此延續電影重視「家人」的觀念；「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）扮演政府特工組織話事人「無名氏先生」的女兒，角色同樣可有可無，難言任何發揮。就連已故保羅獲加（Paul Walker）獨生女美桃獲加（Meadow Walker）亦客串一角，乘機製造話題。當中以「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）扮演今集反派丹堤表現最搶鏡，他的陰陽怪氣，為電影掙回可觀程度。

《狂野時速》拍到第10集，導演已換了6人，今集改由《換命快遞》法國導演路易斯賴托瑞（Louis Leterrier）操刀，結果犯上前幾集的相同錯誤，就是角色設定不連貫，例如上集登場的約翰辛納（John Cena）扮演阿當胞弟雅各，與兄對立而同室操戈，身為叛變特工的他，性格心狠手辣；今集兄弟和好，奉命保護小拜仁，角色突然充滿傻氣，幾乎令人誤以為他在演《和平使者》的笨蛋超級英雄。

脫離現實警匪片

說《狂野時速》是荷李活最脫離現實的警匪片系列，相信沒有多少影迷反對，當主角的座駕能夠飛上太空，或者撞擊潛艇的時候，觀眾還會質疑邏輯的存在價值嗎？不過故事可以荒誕，劇情至少合理好嗎？戲中飾演雅各的約翰辛納片尾忽然把座駕撞向追兵，導致玉石俱焚，只為幫胞兄阿當拖延幾秒時間？這種犧牲不單毫無意義，甚至有點侮辱阿當的自救能力。

《狂野時速》系列一向是「男人戲」，女演員如米雪路芝姬絲（Michelle Rodriguez）、海倫美蘭（Helen Mirren）等的最大功能，就是扮演阿當等主角的「家人」，今集這個「大家庭」繼續擴充。既然姜成鎬可以「死過翻生」，早在《狂野時速》第6集扮演其女友姬素的「神奇女俠」姬兒加杜（Gal Gadot）何嘗不可？今集結局之前，她突然駕駛潛艇登場，負責協助查莉絲花朗和米雪路芝姬絲逃獄，從前者表情估計，她早已知悉姬素「復活」秘密，只有觀眾被蒙在鼓裏而已。

今集另一驚喜，傳因拍攝《狂野時速》第8集而跟雲狄素鬧不和，揚言拒絕歸隊的《黑亞當》狄維莊遜（Dwayne Johnson），在彩蛋片段再次以「惡警」賀斯身分亮相，原來劇情提到當日雷耶斯敗於阿當手下，但最後補上致命一槍的卻是賀斯，因此丹堤的復仇名單上，賀斯排名絕對不下於阿當，暗示二人在下集將會正面對決，加上跟狄維莊遜合演外傳《狂野時速：雙雄聯盟》、扮演英國軍情六處前特工「狄卡邵」的積遜史達咸（Jason Statham），為了保護母親海倫美蘭而主動挑戰丹堤，有望把下集劇情推向更刺激層面。

上映日期：5月18日

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