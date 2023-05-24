明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

韓星Jennie首度亮相康城影展 尊尼女新劇被批裸露太多

【明報專訊】《魔盜王》男星尊尼狄普（Johnny Depp）主演新片獲邀成為第76屆康城影展開幕電影，前晚輪到尊尼的23歲長女莉莉露絲狄普（Lily-Rose Depp）伙拍加拿大樂壇天王The Weeknd，以及首次參與康城影展的韓國女團Blackpink成員Jennie主演新劇《The Idol》登場，雖然首映禮後觀衆報以5分鐘掌聲，但首輪影評大多批評劇中裸露場面太多，自慰等色情場面太着意要犯禁震撼觀衆，效果適得其反。

《The Idol》下月4日在有線頻道HBO首播，全劇只有6集，前晚康城首映禮先播首兩集約110分鐘內容。《The Idol》拍攝期間鬧出風波，導演Amy Seimetz去年4月拍攝中途辭職，據報當時已完成了近八成內容，但提供故事及首次演戲的The Weeknd被指不滿拍攝方向偏離原意，最終由《毒癮女孩》森里雲遜（Sam Levinson）接手後修改劇本及監製，拍攝期間又傳出工作人員投訴工作環境不理想。

此劇集合莉莉露絲狄普、The Weeknd、Jennie及漢克阿沙里亞（Hank Azaria）主演，據悉亦有份角逐今年康城影展同志金棕櫚殊榮；故事講述莉莉露絲飾演的Jocelyn是樂壇人氣偶像歌手，母親逝世後大受打擊而崩潰，巡迴演唱會被迫取消；康復後準備重振聲威，推出新歌，並銳意重奪美國最性感女歌手寶座。互聯網卻流傳Jocelyn的性愛照片，此時又認識了經營夜店的Tedros，這段新關係，會重啓事業，還是會再度崩潰？

北野武宋仲基帶新片亮相

據美媒報道，《The Idol》首映後，觀衆禮貌鼓掌5分鐘，導演兼監製森里雲遜激動得幾乎說不出話來，表示能參與康城影展是夢想，很為此劇驕傲。不過首輪影評指在康城放映的首兩集，裸露場面過多，莉莉露絲狄普扮演的Jocelyn，類似Britney Spears的角色，幾乎每次出鏡都袒胸露臂，跟The Weeknd的牀戲亦令觀衆看得吃力；劇中又出現用冰塊自慰等場面，刻意犯禁，似乎想震撼觀衆，效果反不及透過Jocelyn這角色描繪的樂壇現象。

另外，日本名導北野武聯同新片《首》的演員，包括淺野忠信、中村獅童、西島秀俊、加瀨亮等現身康城記者會。繼兩年前《Drive My Car》後，西島秀俊再到康城宣傳新戲，他表示20年前也是憑北野武執導的《Dolls》，首次參加了威尼斯影展，「這次他也帶我到康城」。《首》以戰國時代「本能寺之變」為背景，講述軍閥、農民、忍者及平民等大小人物的爾虞我詐與宿命。

即將榮升爸爸的《太陽的後裔》韓星宋仲基，主演金昌勳執導新片《禍亂》，入圍一種關注單元，前日與片中拍檔洪思彬及金亨瑞抵達康城，並參觀《禍亂》展區，與大型海報合照，又簽名留念，並上傳到社交媒體與粉絲分享，《禍亂》將於今日在康城首映。

相關字詞﹕宋仲基 北野武 森里雲遜 Blackpink成員Jennie 康城影展 莉莉露絲狄普 尊尼狄普

上 / 下一篇新聞