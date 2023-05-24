漢陽開騷發台瘟甩嘴 譚嘉荃內衣鬆脫被迫真空上陣

漢陽表現差 激嬲譚嘉荃

騷後漢陽和譚嘉荃受訪稱對表現不太滿意，大爆演出期間出現很多小意外。譚嘉荃稱音樂劇環節漢陽表現欠佳，氣得差點想殺了對方。漢陽直認發台瘟，「唱《吻別》時提字機發生故障，很開心唱得完，之前染疫試過失聲，一直很驚會影響演出」。譚嘉荃大呻穿紅色長裙演出時內衣鬆脫無法專心，「一出場個bra扣啪一聲甩咗，跌咗一邊落嚟，個bra係斜嘅，我唯有縮埋同成日擰轉背免出醜，嚇到呆了冇辦法專心唱歌。後來演音樂劇那part因為冇咗內衣，只能用膠紙束胸，條牛仔裙不斷咁瀡落嚟」。她重提以往當組合B2成員時，也發生過類似情况，「當時穿背心跳舞，胸圍鬆脫跌到落肚臍」。漢陽聞言笑稱：「顧住自己啲甩漏，完全沒看到，嘥咗。」

記者：林祖傑