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娛樂

漢陽開騷發台瘟甩嘴 譚嘉荃內衣鬆脫被迫真空上陣

【明報專訊】漢陽與譚嘉荃前晚假文化中心舉行《滿漢荃席音樂盛宴演唱會》，薛家燕、敖嘉年和黃翊等圈中好友到場支持，二人出場以10分鐘串燒歌，又跳又唱向梅艷芳及張國榮致敬。漢陽獨唱時重新演繹師父羅文金曲《親情》，獻唱英文版《吻別》時忘記歌詞，相當尷尬。譚嘉荃特別邀請患先天性免役系統病的新晉歌手敖可凝上台合唱，自爆免疫系統在開騷前亦出現問題。

漢陽表現差 激嬲譚嘉荃

騷後漢陽和譚嘉荃受訪稱對表現不太滿意，大爆演出期間出現很多小意外。譚嘉荃稱音樂劇環節漢陽表現欠佳，氣得差點想殺了對方。漢陽直認發台瘟，「唱《吻別》時提字機發生故障，很開心唱得完，之前染疫試過失聲，一直很驚會影響演出」。譚嘉荃大呻穿紅色長裙演出時內衣鬆脫無法專心，「一出場個bra扣啪一聲甩咗，跌咗一邊落嚟，個bra係斜嘅，我唯有縮埋同成日擰轉背免出醜，嚇到呆了冇辦法專心唱歌。後來演音樂劇那part因為冇咗內衣，只能用膠紙束胸，條牛仔裙不斷咁瀡落嚟」。她重提以往當組合B2成員時，也發生過類似情况，「當時穿背心跳舞，胸圍鬆脫跌到落肚臍」。漢陽聞言笑稱：「顧住自己啲甩漏，完全沒看到，嘥咗。」

記者：林祖傑

相關字詞﹕滿漢荃席音樂盛宴演唱會 譚嘉荃 漢陽

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