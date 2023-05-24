夫妻鬥食得健康 陳凱琳爆鄭嘉穎餸菜浸茶去油

陳凱琳爆老公鄭嘉穎為了保持年輕，食得很健康，吃飯時將餸菜浸茶去油才進食，「老公話我到他那個階段便明白健康的重要。（他會否不讓你吃零食？）不會，他睇波時都狂吃零食，他只想我吃正餐和少吃甜品，不想我膚色變黃和出現皺紋」。

吳海昕為演舞台劇 跟黃秋生學戲

吳海昕消瘦不少，表示保持身形方法是踩室內單車，並透露最近正為稍後演的舞台劇圍讀劇本，首次演喜劇，在演藝學院演出，事前跟黃秋生和朱栢謙學戲劇。陳凱琳認同踩單車可以令人爆汗減肥，她之前都有踩，笑言現在追住小朋友已累透出汗，毋須運動。問她可有戲癮？陳凱琳說：「我想做主持，講真我做戲又不是那麼叻，之前和老公一起拍片，有人問他覺得我演成點，他說跟以前差不多。他沒打擊我，但演技需要時間磨練，我現在忙照顧小孩，根本沒時間，所以先做別的。」

記者：柯美

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