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娛樂

夫妻鬥食得健康 陳凱琳爆鄭嘉穎餸菜浸茶去油

陳凱琳爆老公鄭嘉穎飲食習慣 餸菜浸茶去油先進食

【明報專訊】陳凱琳與吳海昕昨日出席護膚品牌活動，3子之母陳凱琳保養得宜，表示是護膚品功勞，為人母後更加注重護膚，多做幾個步驟，要保持住做年輕媽媽。身形弗爆的她被問是否已回復未生B前的狀態？陳凱琳稱沒特別留意，但為了孩子，現在要吃得很健康，在他們面前多吃蔬菜，不可以吃零食，「不想他們覺得大人有特殊待遇，問點解我吃得，他們不能吃，所以待他們睡了才偷吃我最愛的蛋糕和朱古力，不過食得太多容易衰老，現在都不敢吃太多」。

陳凱琳爆老公鄭嘉穎為了保持年輕，食得很健康，吃飯時將餸菜浸茶去油才進食，「老公話我到他那個階段便明白健康的重要。（他會否不讓你吃零食？）不會，他睇波時都狂吃零食，他只想我吃正餐和少吃甜品，不想我膚色變黃和出現皺紋」。

吳海昕為演舞台劇 跟黃秋生學戲

吳海昕消瘦不少，表示保持身形方法是踩室內單車，並透露最近正為稍後演的舞台劇圍讀劇本，首次演喜劇，在演藝學院演出，事前跟黃秋生和朱栢謙學戲劇。陳凱琳認同踩單車可以令人爆汗減肥，她之前都有踩，笑言現在追住小朋友已累透出汗，毋須運動。問她可有戲癮？陳凱琳說：「我想做主持，講真我做戲又不是那麼叻，之前和老公一起拍片，有人問他覺得我演成點，他說跟以前差不多。他沒打擊我，但演技需要時間磨練，我現在忙照顧小孩，根本沒時間，所以先做別的。」

記者：柯美

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