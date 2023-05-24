拍拖半年閃婚

王培琪出身名門之後，但無阻跟馬時亨發展感情；馬時亨形容太太絕對沒千金小姐的脾氣和架子，雙方拍拖半年即決定閃婚，45年的婚姻關係細水長流，出名愛妻號的馬時亨自爆暱稱太太「董事長」。1979年他們已入籍加拿大，兩名女兒也在當地出生，一家本來安居樂業，一個機緣又令命運改寫，「我們移民加拿大6年，突然有公司挖角，邀我回流香港，但『董事長』不願回港，該公司便開出優厚條件，除人工高亦加送公司股份，不過太太要求維持加拿大的生活水準，要住3000呎大屋，要知1985年在香港住3000呎大屋，租金最少也超過3萬元，公司竟然應承，結果感動了她，便舉家回流香港」。他笑指太太現在很愛香港，再沒想過重返加拿大生活，亦早已放棄加拿大國籍。