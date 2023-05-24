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娛樂

阿媽一句話扭轉命運 馬時亨打不死精神 靠勤力闖難關

馬時亨分享人生座右銘 回顧政壇生涯 有喜有悲

【明報專訊】曾任香港商務及經濟發展局長、港鐵主席的馬時亨，歷年縱橫政經商界，是現今職場流行的Slasher（跨界多邊發展者）元祖代表。他跟娛樂圈中人也廣結淵源，相識滿天下，因此碌人情牌邀張學友、薛家燕、鍾鎮濤、張智霖、梁家輝、譚詠麟、吳錫輝及鄧達智等，為他主持的無綫訪談式綜藝節目《馬時亨．香港情》擔任嘉賓，齊齊懷緬昔日香港情懷，馬時亨說：「我在香港長大，71年來見證香港從落後的地方變成國際大城市，是香港人共同努力的成果。節目不是要講『老餅』事，而是借嘉賓的分享，讓大家知道過去與今日，對比香港人不斷求進，努力向前的拼搏精神，從而令大家感自豪。」

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

已名成利就的馬時亨並非含金鎖匙出世，小時候喪父家貧，母親當工廠女工，一人獨力湊大他和兩弟一妹，全家住狹窄板間房，因無法考進名校，升中入讀私校新法書院，馬時亨清楚記得1963年每月學費是32元，由政府補貼一半。他自嘲讀書不叻，初中成績麻麻，險未能直升原校，後來發憤圖強扭轉命運，「因為升中四那年，學校增建大坑道新校舍，剛巧要開6班，學校才讓我試升。記得阿媽同我講『仔，你今次運氣好可以試升，如果成績不好，將來就要做乞丐』，從此我開竅，日日去圖書館溫習，成績突飛猛進，中期試曾經有兩科目考到全級第一，之後會考成績有優有良，可以繼續原校升讀預科，再考入香港大學，主修經濟和歷史」。

讀大學打4份工 告別板間房

馬時亨記得當年母校被外界標籤為飛仔學校，但他用自己的例子做事實證明，即使非名校出身，只要肯勤力，就沒有不可能，「讀書是人生一部分，所以一定要勤力讀書。在仕途或工作上，成功或失敗有好多因素，而讀書並非唯一。我留意到近20年有些轉變，香港有很多新學校也培育出優秀學生，就算成績不是最好，都可以在其他方面有發揮，正所謂行行出狀元。我也是讀書水皮，到今日有小小成就，證明毋須單看讀書成績決定一切」。

身為家中長子，為分擔養家責任，馬時亨讀港大時打4份工同時兼顧學業，最難忘是交通不便，日日坐沒冷氣、俗稱的「熱狗巴士」，再轉搭渡輪過海，落船後步行返校，一程時間花足兩小時。當年他將一半收入交予媽咪做家用，自己沒多餘消遣，更不會去旅行，最遠都是過澳門，直至1973年加入大通銀行正式做第一份工，他依然是月光族（每月掙的錢都用光），「當時見習生人工有$1600，出糧將一半畀阿媽。翌年全家由板間房搬到愛民邨，月租$300，加上新屋裝修費，所以好難儲錢，每月都清袋」。馬時亨透露1976年認識一名銀行客戶，對方是私人屋苑發展商，可讓他優先購買新樓盤，只需26萬就可以買到1200呎單位連兩個車位，非常吸引，可惜當時付擔不起數萬元首期，結果錯過了機會，相信今日該屋苑單位已升值過千萬。

調職紐約將勤補拙 被鬧變被讚

馬時亨是人生大贏家，他稱並非外間所看到的一帆風順，反而經歷過不少高低起跌。他回憶1976年隻身遠赴紐約工作，因為人生路不熟，面對很多從未試過的挑戰，箇中的辛酸成就了今日的他，其奮鬥史或許可為年輕人作借鏡，「因為調職，24歲人第一次飛到美國，甫抵埗已鬧出笑話，我在銀行負責貸款部，從未接觸過肥料供應商、養牛商及外匯商，經驗是一張白紙，所以幾乎每日返工都被上司責罵，好慘兼辛苦。我成世人只喊過幾次，那時在紐約，因為思鄉掛念家人，加上工作艱難，我就算幾硬淨都忍不住喊了出來！」自知有養家重擔，他遇到挫折仍然迎難而上，所以每逢周末自行返公司加班，將勤補拙捱下去，一年多後，終於獲上司稱讚，獲升職挽留。馬時亨深信做人一定要堅持，哪怕經歷甜酸苦辣，「永不言敗」成為他的座右銘。

轉戰加國證券公司4年 薪酬升8倍

馬時亨再細數人生遇上驚濤駭浪的日子，還有當年從紐約轉戰加拿大加入證券公司，亦是他人生另一重大挑戰，「當時我連股票都未買過，做證券分析員又是從頭學起。1980年代初，華人在多倫多佔很少數，辦公室全都是加拿大人，他們當我透明，而且我地位很低。由於市道不好，利息高，自己又不熟悉證券，還要受到歧視，工作壓力相當大。於是我又靠『勤力』，每日工作12小時，憑自己對國際貸款的經驗與知識將勤補拙，做了4年後，我獲選為全加拿大最佳分析員第一位。當時人工由初入行2.5萬加元跳升8倍，變為20萬加元」。

「仙股事件」跌低谷 難忘鞠躬道歉

一次又一次衝破難關，馬時亨以勤力、知識、膽識及運氣，合成他的成功方程式。2002年時任財政司長梁錦松，引薦剛踏入50歲的馬時亨加入董建華政府班底；從商界跳入政界，對馬時亨來說，又是一項前所未遇的新挑戰。他上任財經事務及庫務局長不久即爆發「仙股事件」，也令他經歷人生最低谷，畢生難忘，「剛剛加入政府，竟然被一名品格有問題的同事整蠱，隨即發生了仙股事件，我食了隻死貓，民望一度急跌至官員中最低，出街被無數人鬧，好痛苦，我也成為第一個要公開鞠躬道歉的問責官員，真正史無前例。現在回想也是一件好事，發現原來商界和政界是兩個不同世界，亦因此學識了很多；離任時，我已變回民望最高的官員之一，評級由38分反彈上64分，朋友說我是『政治奇蹟』。就好像讀書，由考得最差變成考第一，真是人生翻版」。

寄語港人同心協力 必可谷底反彈

馬時亨回顧政壇生涯有喜亦有悲，當中要數成功推動本地發展債券市場和促成兩鐵合併最有滿足感。他視每個低谷為一種人生磨練，如同香港曾經歷1960年代暴動、1980年代股災、2019年社會事件及這幾年新冠疫情，即使面對幾多艱難挑戰，深信也能夠克服，他寄語大家只要同心協力，香港一定可以從低谷再彈起來。

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