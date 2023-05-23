【開箱】《狂野時速10》 積遜莫瑪揭復仇三部曲序幕

結局上下集改口變三部曲？

《狂野時速》自2001年推出至今，不經不覺已是22個年頭，早前有傳拍到第10集便完結，多得票房理想，身兼監製的雲狄素決定把結局分成上下兩部分推出，即2025年上映第11集才落幕。就在今集開畫前夕，雲狄素突然改變口風，不排除「加時作賽」，暗示把第10集變為三部曲的序章，換句話說即是拍到第12集。如此朝三暮四，難道「唐老大」（雲狄素角色暱稱）不擔心公信力受損？

今集故事由2011年上映的《狂野時速5》說起，話說雲狄素飾演當列度（暱稱阿當）與拍檔拜仁（保羅獲加飾）某次執行任務，搶走里約熱內盧大毒梟雷耶斯的心愛古董車，其後發現車內晶片藏有對方的犯罪證據，雙方經過一輪混戰後，雷耶斯不敵阿當而陣亡，他的兒子丹堤（積遜莫瑪飾）目睹整個過程。然而君子報仇，十年未晚，如今時機已至，丹堤誓要阿當和他的「家人」付上最沉重的代價。

丹堤實踐復仇大計前，先從查莉絲花朗（Charlize Theron）扮演的恐怖分子手上，搶走一班僱傭兵和高科技武器，再設局陷害阿當的拍檔包括「羅曼」泰列斯吉遜（Tyrese Gibson）、「南茜」妮坦莉艾曼紐（Nathalie Emmanuel）和「韓哥」姜成鎬等，令他們成為國際通緝犯，下一步行動是綁架阿當兒子小拜仁，令他同樣嘗到痛失至親的滋味。經過連場飛車和槍戰，阿當雖然救回小拜仁，父子倆卻同時面對丹堤炸毁水壩的必殺一擊，生死命懸一線。（明日再續）

上映日期：5月18日