【明報專訊】「歌神」許冠傑(Sam)一連7場《此時此處演唱會2023》上月圓滿結束,上周六(20日)由歌神變身歌迷,偕妻及兒子許懷欣到美高梅劇院欣賞殿堂級歌手Paul Anka的《Greatest Hits: His Way in Macau》澳門演唱會,坐第一行的Sam更有機會跟偶像握手,難怪笑容燦爛。