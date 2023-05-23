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娛樂

祖狄羅康城參賽片首映獲鼓掌8分鐘 楊紫瓊稱《奇異女俠》無續集

【明報專訊】艾莉西亞菲瑾德（Alicia Vikander）、祖狄羅（Jude Law）主演的《Firebrand》參賽康城影展，前晚舉行首映禮，吸引楊紫瓊、瑪麗安歌迪雅（Marion Cotillard）等奧斯卡影后捧場；楊紫瓊此行亦獲康城官方合作伙伴開雲集團頒發「躍動她影」獎，表揚她在影壇的貢獻，並於受訪時透露為她帶來金像獎的《奇異女俠玩救宇宙》，將不會拍攝續集。

「躍動她影」（Women In Motion）是2015年起開雲集團跟康城影展合辦的活動，旨在表揚對影壇有貢獻的女性，早前已公布今年獎項會頒給應屆奧斯卡影后楊紫瓊，頒獎禮前晚在康城舉行，此前楊紫瓊出席了座談會，並接受美媒《Variety》訪問。楊紫瓊憶述20多年前到康城宣傳《臥虎藏龍》，認為其時荷李活還未準備好認可亞裔演員。《臥》片當年全球收超過2億美元，又獲奧斯卡10項提名，捧走4獎，演員獎項始終從缺，「《臥虎藏龍》上映時，很多人說，『美國人不會看有字幕的電影』，但結果？美國人是看得懂字幕的」。楊紫瓊表示《奇異女俠玩救宇宙》成功，證明了多元的敘事該被接納，觀衆也對新意念深感興趣，「要挑戰新事物，不要老說『什麽樣的方法才正常』。如果要說正常的方法，《奇》片會有提名嗎？5至10年前來說，不可能有機會」。她也提到《奇》片不會推出續集，因為看起來只會是一樣的故事。

質疑影壇雙重標準

楊紫瓊稱《我的超豪男友》2018年叫好叫座，才吸引到荷李活管理層關注亞裔主演的電影，但若該片不賺錢，「今天我也不可能坐在這裏」。她還提到業界的雙重標準，男演員較易獲得第2次機會，即使商業失敗也一樣，「很多大片虧蝕嚴重，但依然能發展下去，做一樣的事；片商認為這就是他們的舒適圈：預算愈來愈高，認為更多的暴力及電腦特效會提高電影質素，事實並非如此，一切的重點在於怎樣說故事。以《奇異女俠玩救宇宙》為例，就算我們去了多重宇宙，主題始終有關愛」。

楊紫瓊成為奧斯卡史上首名亞裔影后，希望能開啓向前道路，不止得到更好待遇和角色，也想給別人同樣的機會。楊紫瓊自言如今最進步是接到的劇本，並非只形容角色是華人或看來像亞裔，「我們是演員，職責是演戲，本來就應竭盡所能融入角色，做到最好，對我來說這就是向前邁進一大步」。

楊紫瓊在奧斯卡的致謝辭提到「女士們，毋須相信那些『你的黃金高峰期已過』的話」當時在網上瘋傳，部分觀衆認為她是針對有線新聞網絡（CNN）前主播萊蒙（Don Lemon）之言，後者曾表示女人全盛期在20、30或40多歲，因而引發爭議。楊紫瓊受訪時沒言明謝辭是否回應萊蒙所言，但稱「他企圖辯解（言論）來自Google之類，但我們真的由其他人決定該怎麼過自己的人生嗎？隨歲數增長，發展空間愈來愈小，能接到的角色也變少，我真的很沮喪。為何男演員到了60、70或80歲還能參與一些大片，但我只能在家等電話？不！必須要爭取那些機會，為什麽我們做不到？」

另一方面，《失散兩生花》巴西導演卡林阿努茲（Karim Ainouz）執導的參賽片《Firebrand》前晚登場，除了艾莉西亞菲瑾德、祖狄羅、森萊利（Sam Riley）等主角到場，亦吸引楊紫瓊、瑪麗安歌迪雅、名模伊蓮娜（Irina Shayk）、法國前第一夫人布魯尼（Carla Bruni）等現身。

《Firebrand》根據小說《Queen's Gambit》改編，講述英王亨利八世最後一任太太Katherine Parr的故事，首映後獲觀衆起立鼓掌8分鐘；據報該片已賣出大部分地區版權給串流平台Prime Video。

相關字詞﹕躍動她影 康城影展 祖狄羅

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