撐粉絲為偶像爭取開個唱 陳卓賢聲援李駿傑有實力

【明報專訊】MIRROR有6成員獲安排舉行個人演唱會《MIRROR "In My Sight" Solo Concert 2023/24》,今年在樂壇頒獎禮上橫掃多個新人獎的李駿傑(Jeremy)不在名單內,「Unicornsss」(粉絲暱稱)大感失望,網上發起「我要Jeremy Solo Concert / I Need Jeremy In My Sight」行動。隊友陳卓賢(Ian)個唱明年夏季舉行,昨日他出席活動時表態,公開為Jeremy爭取,認為對方有實力,值得開個人演唱會。