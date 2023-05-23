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娛樂

撐粉絲為偶像爭取開個唱 陳卓賢聲援李駿傑有實力

陳卓賢拍飛車戲險出意外 盼今年可推出個人專輯

【明報專訊】MIRROR有6成員獲安排舉行個人演唱會《MIRROR "In My Sight" Solo Concert 2023/24》，今年在樂壇頒獎禮上橫掃多個新人獎的李駿傑（Jeremy）不在名單內，「Unicornsss」（粉絲暱稱）大感失望，網上發起「我要Jeremy Solo Concert / I Need Jeremy In My Sight」行動。隊友陳卓賢（Ian）個唱明年夏季舉行，昨日他出席活動時表態，公開為Jeremy爭取，認為對方有實力，值得開個人演唱會。

記者：鍾一虹、林祖傑

攝影：劉永銳

Ian、沈月、湯君耀和湯君慈昨日出席品牌首飾活動，問及Jeremy的粉絲在網上發起為偶像爭取開個人演唱會行動，Ian大表支持，「我都要為Jeremy公開爭取一下，希望大家都有發光發亮的機會，他每次舞台演出都準備得很好，亦在舞台證明了他的能力」。

拍戲開快車 幻想是藤原拓海

Ian最近忙於為電影《12怪盜》開工，日前拍攝飛車場口，他在山路開快車，感覺非常刺激，幻想自己是日本漫畫《頭文字D》主角藤原拓海，演出時不停chok樣，希望畫面拍出有型一面，不過其間發生小驚險，「以為封了路，點知有車駛過對頭線，好彩停得切」。

Ian自認賽車迷，平時打機會玩賽車game，又愛儲汽車模型以及追看一級方程賽事，但《12怪盜》未有機會嘗試飄移，「好想體驗汽車飄移，希望將來有機會接觸，平日駕駛好安全，絕不會超速，尤其接載母親，會龜速行慢線，媽咪經常叮囑我開車要小心」。

Ian表示拍完電影便全程投入做音樂，已寫了很多音樂demo，希望今年可以推出四五首歌，甚至推出個人唱片，「我有選擇困難症，不知道先出哪一首歌好，每日都腦交戰，要想一輪才有答案。出單曲會揀大家喜歡的歌，若出碟就不用揀，可以一次過推10幾首不同類型歌曲，有些demo屬於sidetrack，都是我喜歡的類型，想向公司反映意願，現在公開呼籲，大家期待嗎？」

歡迎其他歌手邀歌 必度身訂做

Ian過去一年在各大音樂頒獎禮，奪得多個唱作人和男歌手獎，他強調非為追成績而發力出歌，只是想跟知音分享音樂，「大家期待聽我的音樂，我就好興奮」。他透露最近有為其他歌手寫歌，包括隊友江𤒹生（AK），Ian笑說：「AK好熱情主動，他在拉闊唱的新歌是我作的，不會將自己demo分享給別人，每次都為別人度身訂做新歌，有人邀歌，我好樂意合作，本身好怕醜，不會主動要求寫歌畀人。」

生日應援展 分享創作心路歷程

Ian下月9日踏入30歲，粉絲在銅鑼灣設展覽賀偶像生日，他稱生日當天已安排了不少工作，希望能抽時間去睇展覽，「有傳了一些歌曲demo、錄音note畀班歌迷放在展覽中」。可會分享未曝光照片？Ian笑說：「我好多相片大家都睇過，小時候肥仔樣、打波樣，有些照片我都忘記有影過，所以我也要去展覽睇有沒有新相。」

昨日Ian歌迷會應援展覽「伊人森弦@Ian's Asteroid I609」舉行傳媒預展，首次展出由Ian提供的創作手稿和歌曲demo，加入森林、海洋等大自然元素，感受Ian的創作心路歷程。現場有1.5米高、頭上頂着樹熊耳朵的立體卡通Ian，還有多個主題打卡位。

MIRROR擬開世界巡迴演唱會

此外，MIRROR隊長楊樂文（Lokman）近日接受美國紐約華語電台訪問，透露MIRROR明年會衝出香港，計劃舉行世界巡迴演唱會。他跟AK為《全民造星V》選拔海外參賽者時到過北美，歌迷好熱情，沒想到這麼多人支持，公司也有留意，相信有機會到美加演出。

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