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娛樂

緋聞男友吳卓羲無捧場 菊梓喬拖粉絲手唱《相信愛情》

【明報專訊】菊梓喬（Hana）在九展Star Hall舉行一連兩場《Hanafinity演唱會2023》前晚尾場。Hana指4年沒開騷，今次為了讓歌迷見到全新的Hana，故挑戰性感辣身舞。她問台下的歌迷跳成點？歌迷大讚「好正」、「好索」。Hana說：「今次是新起點，之後會有更多突破，不會只穿長裙，亦會做更多不同類型音樂，讓大家看到一個不服輸的Hana。」之後獻唱《我輸不起》。

讚曾比特逆齡生長

Hana邀請曾比特（Mike）擔任尾場表演嘉賓，Mike表示多年前參加歌唱比賽，Hana任嘉賓結緣。Hana大讚Mike逆齡生長，轉了髮型後，看起來比當年更年輕。Hana取消落台與粉絲近距離接觸，改為選一名幸運男粉絲上台合唱《相信愛情》，還挨住對方肩膊及拖手，但不停投訴對方踩住她的裙襬。encore環節，Hana分享過去數年的心路歷程，指人生有很多挫折，不到最差的時候，也不會知道什麼才是好，「風水師話我人生已過了最差的時候。近年發生很多事，我變得愈來愈堅強，堅強到覺得自己似AI，堅強到不記得有些事。我選擇放棄很多，否則會過唔到。」

騷後受訪，Hana稱開兩場不夠喉，至於取消落台環節，因發現好危險。今次演出是否性感極限？她笑說：「慢慢來，否則會嚇親人，以前經常穿長裙是公司安排，現在何麗全話我大個女，試吓啦。」

「45歲後運氣好勁」

談到風水師批算已過了最差時候，她說：「師傅話我45歲後的運氣好鬼勁。」她又澄清網上資料有錯，「我1986年出生，今年37歲，不是好後生，但無需講大話，講大話會折福」。緋聞男友吳卓羲未有捧場，可感失望？她不停說：「I don't know。」稱沒邀朋友捧場。

記者：林祖傑

相關字詞﹕曾比持（Mike） 吳卓羲 菊梓喬 （Hana）

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