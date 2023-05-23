《真係唔好笑》收視差 剩5集暑假播 麥美恩：台前幕後會檢討

無綫總經理曾志偉表示因節目調動，除了《真係唔好笑》暫時停一停，《聲生不息‧寶島季》也會改時段播。有指他不滿《真係唔好笑》製作大，但收視不成正比，決定調動？他說：「一定要睇收視和觀眾反應才會調動，這是經常發生的事，不能避免，有些節目甚至製作後不能播，沒有一樣是百分百，正如我們也沒想到《中年好聲音》用好少資源卻得到很大迴響，製作一定有參差，未必樣樣如願。」

馮盈盈：享受拍攝過程

麥美恩、馮盈盈及何廣沛齊澄清節目並非腰斬，麥美恩說：「多謝大家關心，公司做節目調動，會先播8集，剩餘5集延至暑假播。」何廣沛表示會聽從公司安排及配合。對於收視未如理想，麥美恩稱台前幕後會檢討，力求進步，希望公司繼續畀機會，「始終首次以這個形式拍攝真人騷遊戲節目，我們抱嘗試心態，不能保證收視一定好，但希望有第2季，公司也需要這類節目訓練新人」。馮盈盈為節目扮醜，很大犧牲但未能贏得收視，她稱沒失望，「大家在拍攝過程中很投入和享受，節目主旨是想帶給觀眾開心」。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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