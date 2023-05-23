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娛樂

無綫打造亞洲超強男團撼MIRROR 曾志偉：要後生唱得跳得身高劃一

無綫宣布與內地合作打造亞洲跳唱男團疑對撼MIRROR

【明報專訊】無綫總經理（節目內容營運）曾志偉昨日率領黎諾懿、余思霆、洪永城、馮盈盈及麥美恩等逾50藝人於電視城出席「Happy Summer」記者會，介紹一連串將於翡翠台及J2台推出的綜藝節目，還有全新音樂節目系列《勁歌金榜》、《MUSIC BREAK》及《J Music》，並壓軸宣布無綫將與內地星空華文控股有限公司（曾製作《中國好聲音》、《這！就是街舞》），聯合製作重頭項目《亞洲超星團》，打造亞洲超強跳唱偶像男團，疑對撼MIRROR。

亞洲多地揀蟀 或不止組一團

曾志偉透露《亞洲超星團》已進行招募，會在香港、韓國、日本、台灣、馬來西亞、新加坡及內地揀蟀，「暫時已揀選了一半（參賽者），我們亦不斷送人去面試，有聲夢成員，也有由不同地方的經理人及模特兒公司推薦的。（可有年齡限制？）沒有，但主要都是後生仔，要唱歌唱得好、跳舞跳得好，身高還要差不多。暫時香港有逾30人面試，只錄取四五人，要求很嚴格。（男團會有多少人？）未知，可能不止組一團。（是否對撼MIRROR？）不是，我們放眼亞洲，不止香港，希望7月初可公布名單」。他希望組一隊如韓團Super Junior，有不同地區的成員，這男團將來會由兩間公司一同經營。

製作音樂特輯《溫拿50好時光》

談到在宣傳片中，鍾鎮濤（B哥）笑指曾志偉終於想通了，暑假選擇不看泳裝看溫拿，為溫拿成立50周年拍攝音樂特輯《溫拿50好時光》。曾志偉說適逢溫拿50周年兼最後一次演唱會，譚詠麟又開到聲，所以一定要幫手，「一隊樂隊能夠合作50年無散過，真係好難得，直情係奇蹟，而且佢哋唔會鬧交，最多都係嘈一陣」。

余思霆穿運動bra滑雪

旅遊節目《限定Super遊》，曾志偉親自出征，率領余思霆、周奕瑋及陳嘉慧去日本拍攝，宣傳片中，余思霆大騷身段，包括穿運動bra滑雪，還有浸溫泉露香肩。林盛斌（阿Bob）投訴余思霆跟獎門人去旅行就穿運動bra滑雪，在另一節目《濠玩夏水禮》就穿隊tee。余思霆受訪時被封「泳衣擔當」，她稱在台灣花蓮長大，特別喜歡玩水上活動，穿泳衣很正常，只是在適當時候穿適當衣服，但穿運動bra滑雪的確是第一次，「我在美國見過有人穿比堅尼滑雪，我覺得好危險，怕雙腿被雪刮傷，我要保護最靚的腿」。問同場的麥美恩和馮盈盈可有勇氣穿泳裝亮相節目？兩人笑言不要嚇人，要顧觀眾感受，泳裝留給余思霆，不過如觀眾接受都可以一試，但事前要努力keep fit，又提議舉辦《中年好身材》節目。

黎諾懿幫吳若希老公平反

黎諾懿與陳敏之主持新節目《爸知弊！妳嚟湊吖！》，宣傳片中見嘉賓吳若希老公Alex，對照顧兒子束手無策，被阿Bob取笑說：「吳若希平日鬧老公廢柴是對的。」黎諾懿透露已拍攝的嘉賓有Alex、阿Bob及林子善，大讚後者照顧女兒很好，近乎完美，而且內容很有洋蔥。Alex真的廢柴？黎諾懿笑說：「真的有很多甩漏，但節目是幫爸爸平反。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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