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娛樂

【開箱】《九尾狐傳2》 李棟旭回到1938年 重遇舊相好

【明報專訊】《鬼怪》李棟旭主演有線頻道tvN劇集《九尾狐傳》，2020年播出叫好叫座，續集本月6日首播，香港觀眾可在影視串流平台Prime Video收看。今季講述李棟旭扮演的「九尾狐」李硯，被迫回到1938年朝鮮，展開連場搏鬥。首季走愛情路線，今季則集中描述親情及友情，唯一不變是李硯的機智鬼馬。

回到1938年修補兄弟情

《九尾狐傳》靈感來自韓國的九尾狐傳說，再加以創作。劇中九尾狐可化身男或女，致力尋找前世情人，顛覆傳統形象。首季講述在城巿生活的「九尾狐」李硯（李棟旭飾）有千年道行，年少時愛上善良親切的少女阿恩，阿恩死後投胎，李硯將「狐狸珠」放進阿恩體內，以便轉世後相認。李硯為跟阿恩重逢，甘願放棄山神職位，逗留人間，成為「今生來生出入境管理事務所」員工，亦即傳說中的地府「三途川」，職責是收伏擾亂人間的妖魔鬼怪。

上季尾聲講述李硯為阻止「螭龍」在地球散播瘟疫，雙雙墮入「冥界」後失去蹤影，與李硯有前世姻緣的南智雅（趙寶兒飾）終日以淚洗面。李硯同父異母兄弟李朗（金汎飾）決定犧牲自己，到陰間找回「狐狸珠」讓李硯轉世為人。承接上季結局，《九尾狐傳2》李硯與南智雅婚後雖幸福快樂，但李硯想令李朗轉世為人，遂接受「三途川」奪衣婆（金正蘭飾）派遣，前往1938年尋找遺失晶石。李硯在1938年重遇李朗，為拯救對方而錯失返回現代的機會，被迫滯留在1938年日治時代的韓國。

今季主線是李硯在1938年所遇人事，有機會修補過往遺憾。活在1938年的李硯，因思念初戀情人而自暴自棄，終日吸食鴉片，暴躁又不近人情，與李朗關係十分差。回到過去的李硯重遇李朗後，不斷向對方示好，積極重建兄弟情。李朗起初不知道眼前的李硯是「現代版」，經過相處後，開始向李硯打開心扉。扮演「九尾狐」兄弟的李棟旭與金汎再度合作，無論打妖怪的動作場面，或兄弟鬥嘴，均充滿默契，讓人會心微笑。

金素妍新加盟 造型多變

今季另一主線是李硯與柳紅朱（金素妍飾）及千無影（劉慶秀飾）之間的友情。柳紅朱有「絕世佳人」之稱，本體是貓頭鷹，曾是西邊山神，在1938年則是京城最高級餐廳「妙緣閣」老闆娘。柳紅朱與李硯識於微時，前者一直喜歡李硯，首集二人重逢，柳紅朱即向李硯求婚，但不知道眼前李硯於現代已是「人夫」。千無影本體是白頭山老虎，曾是北邊山神，兒時與李硯及柳紅朱是好友，但因某事與李硯反目。千無影為報復李硯，戴上紅白色面具，多次向李硯及李朗施襲。第3集講柳紅朱發現戴紅白面具者是千無影，但沒打算向李硯說出真相，反而在旁「食花生」。

兩條主線之間，每集會加插關於鬼怪的故事。如第3集講述女童被女巫帶走作為施法「工具」，一直祈禱向山神求助，但李硯未有理會，女童結果成為妖怪，並施法奪去李硯視力。第4集「妙緣閣」門外出現棄嬰，額頭有「北斗七星」，李硯想將嬰兒遺棄別人家門前，但嬰兒會「自動」回到李硯身邊，最終決定收養，還稱要好好栽培他將來升讀首爾大學。

今季也讓李硯以現代人身分解決1938年發生的所有事。此劇最大看點是李棟旭，角色生鬼、趣怪，充滿喜感及魅力。首次加盟的金素妍，放下《The Penthouse：上流戰爭》的陰險角色，化身敢愛敢恨的復古美人，而且劇中造型漂亮多變，每集如時裝表演一樣。

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