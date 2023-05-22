Treasure香港演唱會變「潑水節」

崔玹碩、志焄、Yoshi、俊奎、尹材赫、Asahi、道榮、Haruto、朴炡禹及蘇庭煥等10名成員全晚又唱又跳20多首歌曲，包括《Jikjin》、《Hello》、《CLAP!》及《My Treasure》等，又翻唱同門師兄iKON及BigBang歌曲，將氣氛推至高峰。Treasure表示好榮幸可來港開騷，明白粉絲等了很久，蘇庭煥自我介紹時轉用國語說：「大家好！我是蘇庭煥」，台下粉絲驚喜萬分。

個唱中段，志焄大讚香港漂亮，尤其夜景，稱很想去看，可惜沒時間，又要求粉絲推介香港美食及好玩地方。成員其後逐一向粉絲說情話，材赫用英語說了一句後，突然忘記「對白」，要NG重來，場面搞笑。

Treasure演唱會近3小時，兩度安歌，其間大會推出生日蛋糕，為Yoshi補祝本月15日23歲生日，Yoshi見到蛋糕即大呼驚喜，表示從未試過與逾萬粉絲一起慶祝，約定明年再一起過生日。演唱會尾聲Treasure成員表現興奮，不僅走落台與粉絲近距離接觸，還拿起水樽互相倒水照頭淋，猶如「潑水節」。Treasure最後承諾會再來港開騷，又大呼「我愛你」。

記者：蘇珮欣