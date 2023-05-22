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娛樂

康城首映贏9分鐘掌聲 里安納度《花月殺手》被看好角逐奧斯卡

【明報專訊】《無間道風雲》馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導新片《花月殺手》（Killers of the Flower Moon），集合《復仇勇者》里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、《狂牛》羅拔狄尼路（Robert De Niro）及《鯨》班頓費沙（Brendan Fraser）等三大奧斯卡影帝主演，前晚在康城影展世界首映，全場鼓掌9分多鐘，是上周二（16日）開幕禮以來，獲得最長掌聲的電影，不少美媒看好此片有機會角逐來年的奧斯卡，尤其莉莉格斯桐（Lily Gladstone）被指可成為史上首名美國原住民獲提名最佳女主角或女配角。

《花月殺手》前晚在康城影展世界首映，馬田史高西斯聯同主角里安納度狄卡比奧、羅拔狄尼路、謝西派蒙斯（Jesse Plemons）及莉莉格斯桐到場。由於巨星雲集，首映禮吸引《筆姬別戀》莎瑪希恩（Salma Hayek）、英國男歌手Robbie Williams、內地女星周冬雨、里安納度死黨兼《蜘蛛俠》杜比麥奎爾（Tobey Maguire）等到場。曾經憑馬田執導《娛樂大亨》贏得奧斯卡最佳女配角的姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）亦有現身，進入劇院後特別跟馬田寒暄。

投資2億美元 蘋果總裁到場

《花月殺手》據報比原定時間遲了45分鐘首映，觀衆似乎泰然自若；串流平台AppleTV+銳意拓展影視內容，投資方蘋果總裁庫克（Tim Cook）亦出席首映禮以示支持，當蘋果標誌出現在大銀幕，全場掌聲雷動。美媒報道指跟下午傳媒試片場觀衆態度天壤之別；據悉其時下大雨，不少早到記者擠成一團，劇院卻在電影放映前10分鐘才開門，不少人爭相入內，結果混亂下遲開場15分鐘，逾千座位爆滿，當看到AppleTV+標誌出現，部分人報以噓聲。

《花月殺手》根據美國記者David Grann所寫的《花月殺手：美國連續謀殺案與FBI的崛起》改編，成本約2億美元（約15.6億港元），講述1920年代，俄克拉荷馬州原住民奧塞奇族發現油田後，出現連串兇案，里安納度狄卡比奧與莉莉格斯桐分飾夫婦，後者是繼承了油田的原住民；里安納度的叔叔由羅拔狄尼路扮演，則是牧場主人，疑主導謀殺案。其時剛成立的FBI介入調查連環兇案，發現背後有人在背後操弄。片長206分鐘，僅比馬田史高西斯前作《愛爾蘭人》稍短，不過電影放畢，全場掌聲雷動9分多鐘才休止，馬田面對觀衆的歡呼聲，不斷以「多謝」回應，片中扮演奧塞奇族的演員更熱淚盈眶。

班頓費沙被指最後20分鐘出場

據報扮演探員的謝西派蒙斯在原著是重要人物，不過片中開場兩個半小時後露面。應屆金像影帝班頓費沙的戲分更少，差不過最後20分鐘才出場。雖然如此，不少評論看好《花月殺手》能躋身來年奧斯卡。里安納度狄卡比奧與羅拔狄尼路都是馬田史高西斯愛將，分別合作了6次與10次，此片亦是里安納度與羅拔繼1993年《不如重新開始》後再鬥演技。有美媒讚此片是羅拔近10多年來最優異演出，亦是自《海角驚魂》後最令人顫慄的角色。里安納度向來受同業愛戴，但美媒指他片中角色可能是從影以來最怪誕醜陋，稱若未能入圍奧斯卡，可能因角色不討喜，與其演出水準無關。

《花月殺手》帶給觀衆最大驚喜的是莉莉格斯桐演出，不少美媒看過試片後認為她大有機會來年獲奧斯卡提名，報名女主角或配角得由電影公司定奪，若能入圍，勢將成為首個美國原住民演員獲提名，因1967年首名入圍奧斯卡最佳女配角的《夏威夷》祖絲蓮拉加迪（Jocelyne LaGarde），是來自大溪地的原住民。莉莉格斯桐現年36歲，拍過《第一犢之味》等電影及劇集《104號房》，並憑《某種女人》曾獲獨立精神獎最佳女配角提名。

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