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娛樂

陳零九變Edan「初戀」 邱鋒澤：少少吃醋

【明報專訊】台灣人氣組合五堅情成員陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉及賴晏駒，昨日來港為7月22日澳門演唱會舉行記者會，吸引大批「堅果」（粉絲暱稱）到場支持，5子現身一刻，尖叫聲不斷。他們以廣東話跟堅果打招呼，當中賴晏駒將「惜我」講錯「色魔」，笑爆全場；又即場獻唱《LALALA》和為粉絲簽名留念。

澳門騷加場視乎銷情

邱鋒澤表示這是五堅情首次到澳門開騷，婁峻碩預告內容與香港站不同，會有驚喜，加上各成員推出了不少新歌，屆時會演繹。黃偉晉透露今次場地是新的，會與粉絲近一點。問到只開一場夠不夠？賴晏駒稱視乎反應，若銷情好不排除加場，希望可愈開愈多。嘉賓方面，邱鋒澤表示暫不能講，保持神秘。會否邀呂爵安（Edan）？他笑言：「很難講，我知道他最近忙於準備solo演唱會，看到時檔期能否配合，順其自然。」陳零九表示與Edan合唱新歌，比隊友早幾天來港與對方拍MV；Edan「移情別戀」，說陳零九才是他的「First Love」。邱鋒澤可感傷心？他扮吃醋用廣東話說：「少少啦。」

婁峻碩透露今次來港除周圍吃喝玩樂，還去了蘭桂坊，賴晏駒笑言他們只是去探訪一下，婁峻碩自爆在蘭桂坊喝醉了。談到黃晉偉將粉絲稱做「狗」，惹來網民不滿，他解釋只是跟粉絲玩，後來也跟粉絲解釋了，自言一直說話很小心，不會做傷害人的事，純屬誤會。

記者：陳釗

相關字詞﹕婁峻碩 澳門演唱會 五堅情

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