明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

兒子兩晚捧場零食獎勵 方皓玟認請ERROR當嘉賓自肥

【明報專訊】方皓玟（小明）前晚假亞洲博覽館舉行《KATCH OUR LIFE》音樂會尾場，穿著開衩長裙出場，唱《Lady Copy》與《虛偽》之後，工作人員即席為她轉妝。小明脫下長裙僅穿bodysuit配長靴跳舞，又與嘉賓JNYBeatz（JNY）合唱《Freedom》。

193作狀咀嘴 嚇窒小明

小明搞笑叫JNY除衫騷身材給大家看，其後欲到後台換衫留JNY獨唱，突停步醒起應合唱《Vanish Mode》才回後台，尷尬認擺烏龍。JNY獨唱《你是我的Bae》至中段，ERROR成員郭嘉駿（193）驚喜出場合唱，全場粉絲尖叫。

小明唱《All We Have Is Now》時，西裝筆挺的ERROR出現，全場興奮尖叫。梁業（肥仔）唱畢捉住小明手親吻，193作狀咀嘴，嚇到小明縮一縮。肥仔問為何邀ERROR任嘉賓？小明說：「看過你們講普通話的短片便着迷，之後loop了很多次，很想跟你們合作。」吳保錡和何啟華（阿Dee）輪流用半鹹淡普通話清唱幾句《All We Have Is Now》，小明和觀眾捧腹大笑。ERROR趁前日520（普通話諧音我愛你）大搞氣氛，點選台下情侶互嘴，之後唱《愛情值日生》，祝大家520快樂。

小明獻唱《你是你本身的傳奇》時，歌迷自動站立亮手機燈合唱，影完大合照，樂迷狂拍手叫安歌。小明再出場時解釋，承諾要全場大合唱《It's Not Your Fault》拍片送給身在外地的填詞人黃偉文，以示心意，唱畢才依依不捨離場。

雖然反應好，小明稱暫未有計劃開part 2，因下半年已安排巡唱、出新歌及拍廣告等工作。她稱快5歲的兒子安田龍加連續兩晚捧場，不過首晚體力不夠中途離開，前晚看足全場。小明抱起愛子肉緊咀嘴，笑言見兒子舉燈牌又合唱，會送零食獎勵。

讚ERROR理想嘉賓

問到兩晚先後請Zpecial和ERROR當嘉賓是否自肥？小明說：「都算是。主辦本想請類似Lolly Talk的女團，我想請自己欣賞的單位，所以經過一場角力。ERROR現身15分鐘，等我有足夠時間飲水和換衫，又為大家帶來好多歡樂，是最理想的嘉賓示範。」小明自言失意時看完ERROR的片即笑，大讚他們很有型，很想有其他合作。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕方皓玟（小明）

上 / 下一篇新聞