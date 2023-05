兒子兩晚捧場零食獎勵 方皓玟認請ERROR當嘉賓自肥

193作狀咀嘴 嚇窒小明

小明搞笑叫JNY除衫騷身材給大家看,其後欲到後台換衫留JNY獨唱,突停步醒起應合唱《Vanish Mode》才回後台,尷尬認擺烏龍。JNY獨唱《你是我的Bae》至中段,ERROR成員郭嘉駿(193)驚喜出場合唱,全場粉絲尖叫。

小明唱《All We Have Is Now》時,西裝筆挺的ERROR出現,全場興奮尖叫。梁業(肥仔)唱畢捉住小明手親吻,193作狀咀嘴,嚇到小明縮一縮。肥仔問為何邀ERROR任嘉賓?小明說:「看過你們講普通話的短片便着迷,之後loop了很多次,很想跟你們合作。」吳保錡和何啟華(阿Dee)輪流用半鹹淡普通話清唱幾句《All We Have Is Now》,小明和觀眾捧腹大笑。ERROR趁前日520(普通話諧音我愛你)大搞氣氛,點選台下情侶互嘴,之後唱《愛情值日生》,祝大家520快樂。

小明獻唱《你是你本身的傳奇》時,歌迷自動站立亮手機燈合唱,影完大合照,樂迷狂拍手叫安歌。小明再出場時解釋,承諾要全場大合唱《It's Not Your Fault》拍片送給身在外地的填詞人黃偉文,以示心意,唱畢才依依不捨離場。

雖然反應好,小明稱暫未有計劃開part 2,因下半年已安排巡唱、出新歌及拍廣告等工作。她稱快5歲的兒子安田龍加連續兩晚捧場,不過首晚體力不夠中途離開,前晚看足全場。小明抱起愛子肉緊咀嘴,笑言見兒子舉燈牌又合唱,會送零食獎勵。

讚ERROR理想嘉賓

問到兩晚先後請Zpecial和ERROR當嘉賓是否自肥?小明說:「都算是。主辦本想請類似Lolly Talk的女團,我想請自己欣賞的單位,所以經過一場角力。ERROR現身15分鐘,等我有足夠時間飲水和換衫,又為大家帶來好多歡樂,是最理想的嘉賓示範。」小明自言失意時看完ERROR的片即笑,大讚他們很有型,很想有其他合作。

記者:林蘊兒