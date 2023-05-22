嘉賓劉德華重踏紅館舞台嗌好驚 李克勤家庭負擔重未想退休

記者：林祖傑

李克勤紅館騷尾場在「520」（普通話諧音我愛你）浪漫日子舉行，他除不斷收歌迷送花，還有各式各樣的禮物及玩具，利市收到手軟，一度要抽時間收禮才能繼續唱。克勤笑說：「多謝大家每一晚都送咁多禮物給我，每次拆禮物，多少都從中知道大家對我的感覺和展望，利市就明顯知道我家庭負擔重，想幫補下我，禮物中有防曬用品，是高兩度的，應該是覺得我膚色太黑，還有抗衰老面膜，知道大家為我擔心，謝謝大家的一番心意。」

黎姿讚是行走的CD

台下嘉賓看得投入，克勤與觀眾互動大合唱《紅日》，張敬軒不單站起，更手舞足蹈跟着唱，克勤笑說：「呢邊唱得咁勁，唔怪得啦，原來張敬軒響度。」隨即向張敬軒派心心回禮。

陳慧嫻及黎姿鮮有公開露面，克勤特別獻唱《傻女》，但唱了半首歌發現原唱陳慧嫻成為觀眾焦點，被不停影相，克勤大感不好意思，「哎喲，係我累咗你」，便着大會熄燈將焦點轉移回他身上。黎姿完騷後在社交平台留言，透露和克勤相識30多年，一直都好喜歡聽對方的歌，大讚：「今（前）晚的演出很高質，克勤簡直就是行走的CD。」

華仔預告將開騷

2018年因喉嚨發炎失聲腰斬演唱會的劉德華（華仔），再踏紅館任嘉賓，克勤介紹華仔上台時稱，「今（前）晚呢個人點形容佢呢？我問過佢，情願人讚你靚仔定係讚你唱歌好、演戲好？佢話靚仔，我凡有咩奇難雜症，都會去搵呢個人，遇上困難時，佢係我明燈，以前每一次我做演唱會，佢一定來睇綵排，以下呢首歌，送畀劉德華先生，歌名叫《如果有一天》」。克勤唱了幾句，華仔升上台跟他驚喜合唱。

華仔承認再踏紅館舞台其實好驚，克勤驚訝問：「你都會驚？」華仔說：「驚呀，上次我響度唱，又係唱呢首歌，吊響上空兜咗一個圈，就要同大家講下次再見喇。所以今（前）日對我來講係好有意義，我真係以好驚慌嘅心去唱呢首歌。」

克勤問華仔下次幾時開騷，華仔說：「好快喇。」二人再合唱《我恨我痴心》，唱畢華仔向克勤道謝，「多謝你畀我再一次踏足這裏，畀番足夠信心我，好朋友」。二人擊掌相擁，華仔離台前再向觀眾高呼：「約定你哋，下次見。」

笑歌迷癡纏 再度安歌

克勤於尾場一度感觸，向粉絲剖白入行心路歷程，「我覺得好幸運，我只是一個好喜歡唱歌的人，唱歌可以成為職業，可以每隔一段時間在這裏唱歌給大家聽，由1987年第一隻唱片，到現在好一段時間，大家和我一齊成長，時間過得飛快，前一晚炎明熹來做嘉賓，她18歲，我個仔都15歲了。我還和她唱情歌，都唔知點投入。我不知下一次演唱會是何時，但依然會努力工作，工作和追求都是無止境的，但知足常樂」。他於安歌環節強忍淚水以《一生不變》結尾，部分觀眾不肯離場，克勤再度上台笑說：「真係咁癡纏？」獻唱《誰願分手》及《沒有你贏了世界又如何》兩首歌滿足歌迷。

計劃開part 2 世界巡唱

完騷後克勤受訪，表示歌迷及觀眾的熱情，令他非常感動，笑稱估計自己可能是香港開埠以來，在紅館收得最多利市的歌手。他透露有計劃開part 2，但會在世界各地不同地方演出，9月或會在澳門開騷，歡迎大家去旅行順道睇演唱會。

談到唱《 一生不變》時差點落淚，他直認，「的確係好感動，但男人老狗真的盡量不想喊，唔鍾意自己喊，唱到歌詞『別了不知那一天再相見』，真係要忍住」。對於有粉絲拉橫額禁止他退休，他笑說：「係呀，他們好驚我退休，大家唔使擔心，我家庭負擔重，不會退休住。」