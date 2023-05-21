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娛樂

【開箱】續談《末日騎士》 宋承憲罕演反派 綁架難民治絕症

【明報專訊】昨日談到《我們的藍調時光》金宇彬、《師任堂》宋承憲及《模範的士》李絮合演的新劇《末日騎士》，講述未來世界彗星撞向地球，韓國變成沙漠，僅剩1%生還者；千明集團會長柳在鎮（南京邑飾）發明氧氣罩，將人類分成3個階級，安置在不同區域，手背印有QR Code識別身分，速遞司機負責為他們運送氧氣及生活用品。沒有被分類者成為難民，若無法忍受悲慘生活，會成為獵人，專門盜取速遞司機運送的物資，其中最強的速遞司機是「5-8」（金宇彬飾）。

少年難民夢想當速遞司機

千明集團會長柳在鎮（南京邑飾）發明了氧氣罩，建立適合人類居住的新世界，因此權力比政府還要大。柳在鎮兒子柳錫（宋承憲飾）是集團唯一繼承人，比父親更狠毒，想消滅所有難民，又派人綁架年輕難民及巿民進行人體實驗，以治療他身患的絕症。11名難民出身的速遞員，收工後化身「末日騎士」幫助難民，計劃粉碎千明集團建立的不公平社會制度。

《末日騎士》主線非常豐富，但編導似乎很貪心，也有其他副線；其中講難民多年前發起示威，政府軍武力鎮壓，大規模屠殺難民，少年尹四月（姜有錫飾）獲國防安全司令部少校鄭雪娥（李絮飾）救回一命，並寄養在鄭家。雪娥胞妹鄭瑟娥（盧允瑞飾）其後遭柳錫安排的神秘組織綁架，尹四月奮力抵抗致重傷，瑟娥則被槍殺。「5-8」救了尹四月後，發現他是被改造的「突變人」，骨骼由鐵所造，復癒能力強。尹四月為了擺脫難民身分，一直夢想成為速遞司機，其後「5-8」協助尹四月在速遞司機選拔賽中獲勝。

劇中大反派是宋承憲飾演的柳錫，但有關他的很多細節沒有言明，例如到底他患了什麼絕症？柳錫父親柳在鎮建立了不公平階級的社會，晚年突然從良，聲稱要按政府指示，將難民納入搬遷計劃，父子關係因此對立，這部分的篇幅卻不多。另一方面，柳錫為了治療絕症，綁架難民做人體實驗，又不想協助他們搬遷而大開殺戒，兩者似乎亦存在矛盾；而且沒說明柳錫在做什麼人體實驗，而「突變人」又是什麼？罕有演反派的宋承憲，也不夠突出，遇到不如意只會發脾氣，欠缺掌權者應有的霸氣。

最大看點動作及電腦特技

《末日騎士》除諷刺社會制度不公，也藉尹四月千辛萬苦成為速遞司機，擁有QR Code這個「身分」象徵後，不如想像般開心，尹四月的爺爺（金義聖飾）更一句話道出社會現實，「夢想成真後，才是開始，還有很多東西要學，才能慢慢成長」。另外，很多場面演員都要戴口罩演出，跟新冠疫情期間的社會相似，相信觀眾會有共鳴。

此劇最大看點是動作場面及電腦特技；扮演最強速遞司機「5-8」的金宇彬身形高大，身手敏捷，一掌就能「K.O」對手，甚有魅力。尹四月參加速遞司機選拔賽的動作場面，同樣爽快有趣。電腦特技水準甚高，將整個首爾變成沙漢，南山塔埋在沙堆，樂天世界塔也被廢棄。

相關字詞﹕韓劇 李絮 宋承憲 金宇彬 末日騎士 開箱

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