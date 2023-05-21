家人粉絲面前首唱新歌 周吉佩：特別有感覺

6名歌手分組與觀眾玩遊戲，吳業坤與羅毓儀身形一高一矮，但玩得投入，表現合拍；周吉佩帶領的一隊勝出，即場玩自拍留念。

為新歌提供意見

周吉佩透露兩日前才收到新歌《你是我唯一的》歌詞，隨即在家苦練，昨日首次公開演唱，比起參賽和開演唱會更緊張，稍後才會正式錄音。他覺得520日子唱此歌特別有意義，周吉佩說：「首歌我有提供意見及構思，但沒有參與作曲，想借歌曲分享心聲，答謝太太10多年來的照顧，又感激粉絲在我參加《中年好聲音》一直支持，所以在今日公開獻唱，特別有感覺」。他稱晚上要到電視城錄影《獎門人》節目，到時全家撐場當慶祝。

羅毓儀難忘初戀男友山頂表白

羅毓儀新歌《完璧》是第一首派台作品，內容提及答謝粉絲支持，她預告歌曲MV有動畫設計，非常得意，她會彈結他，曬唱功也同時顯露音樂才華。喜歡自彈自唱的周吉佩說：「見羅毓儀彈結他好犀利，我很仰慕，如果有機會，想合作夾歌。」羅毓儀自爆10年前有初戀男友，趁520帶她上山頂表白，令她感動不已。

記者：林蘊兒