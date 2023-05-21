明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

家人粉絲面前首唱新歌 周吉佩：特別有感覺

【明報專訊】無綫藝人吳業坤、周吉佩、伍富橋、羅毓儀、劉芷君及林沚羿昨日趁520（普通話諧音我愛你）到商場獻唱情歌，獲大批粉絲支持，當中以周吉佩的粉絲最多及聲勢最強，他的太太及子女亦在台下欣賞，與粉絲一齊又唱又叫。

6名歌手分組與觀眾玩遊戲，吳業坤與羅毓儀身形一高一矮，但玩得投入，表現合拍；周吉佩帶領的一隊勝出，即場玩自拍留念。

為新歌提供意見

周吉佩透露兩日前才收到新歌《你是我唯一的》歌詞，隨即在家苦練，昨日首次公開演唱，比起參賽和開演唱會更緊張，稍後才會正式錄音。他覺得520日子唱此歌特別有意義，周吉佩說：「首歌我有提供意見及構思，但沒有參與作曲，想借歌曲分享心聲，答謝太太10多年來的照顧，又感激粉絲在我參加《中年好聲音》一直支持，所以在今日公開獻唱，特別有感覺」。他稱晚上要到電視城錄影《獎門人》節目，到時全家撐場當慶祝。

羅毓儀難忘初戀男友山頂表白

羅毓儀新歌《完璧》是第一首派台作品，內容提及答謝粉絲支持，她預告歌曲MV有動畫設計，非常得意，她會彈結他，曬唱功也同時顯露音樂才華。喜歡自彈自唱的周吉佩說：「見羅毓儀彈結他好犀利，我很仰慕，如果有機會，想合作夾歌。」羅毓儀自爆10年前有初戀男友，趁520帶她上山頂表白，令她感動不已。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕羅毓儀 周吉佩（吉吉） 吳業坤

上 / 下一篇新聞