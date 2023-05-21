《一舞傾城》陳星妤認造作望觀眾包容 關楚耀520報喜 求婚成功想做老竇

關楚耀趁「520」宣布求婚成功喜訊，他在社交網分享送大束紅玫瑰給女友Joann的求婚照片，現場還有大量氣球及玫瑰花海，令女友驚喜掩嘴。關楚耀寫上「最後，她嫁給了愛情，我也娶了愛情。She said YES﹗and it's forever﹗#20230201 #happy520」，Joann亦分享照片，透露當日在泰國旅行時，關楚耀突然驚喜求婚，兩人第一張公開的合照就要結婚了。她謝謝關楚耀的用心及總把最好的給她，由第一天開始惦記着關於她喜愛的一切，不懂浪漫但做盡最浪漫的一切，並有屬於兩人的求婚。

讚老婆勤力 要更加上進

關楚耀昨日在活動上表示，將選擇旅行結婚，並已改口叫女友做「老婆」，他說：「求婚已籌備一段時間，是在2月我們到泰國旅行時，有泰國朋友幫手在酒店佈置，為老婆送上驚喜，最緊要老婆開心，Happy wife、Happy life，很開心家庭多了新成員。」是否老婆已懷孕，雙喜臨門？他否認，稱胞妹上月生了小朋友，自己榮升舅父。他透露原本計劃婚後先過兩年二人世界，現在想法有變，想快點生B。他讚老婆好勤力，有自己的網店生意，令他要更加上進。

20萬夾份做生意非派錢

有指送了20萬現金給老婆，是否戲裏戲外一樣喜歡派錢？關楚耀說：「大家誤會了，其實是跟老婆夾份做生意，戲裏派錢是幾爽，現實中我未必可以做到。不過我也想多謝老婆，因為開劇前，我百厭玩越野單車跌斷手腳，做完手術真的行不到，曾一度想放棄拍《一舞傾城》，後來得到老婆鼓勵，我就聽老婆話，跛住都上內地拍。」

陳星妤表示劇中與關楚耀演牀戲，拍攝時很尷尬，幸對方有經驗，叫她放鬆，但表情上的演繹很難，拍了6次導演才收貨，也驚被截圖，「導演話我眨了3次眼，對於我來講真的很大挑戰」。被網民批評演技幼嫩，她說：「剛開始拍時也自覺很造作，都想打自己，沒有不開心，觀眾願意繼續追看已很包容。」

姚子羚教李嘉摸大髀

姚子羚笑言劇中只有打戲，最激是跟楊明的咀嘴戲，愛情動作戲就由其他女藝員去演。

蔡潔表示暫時播出幾集仍沒有愛情動作戲，叫大家耐心等待，她認為拍這類戲主動好過被動。姚子羚覺得要睇對手，「好似遇着陳山聰，不需要太主動，他比較熱情和經驗豐富，但遇着李嘉這麼怕醜，就要主動，有場戲他要摸我大髀，我要捉住他的手，教他摸」。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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