明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《末日騎士》抗癌鬥士金宇彬主演 1.4億製作費媲美電影

【明報專訊】韓星金宇彬2017年患鼻咽癌，隨即停工接受治療；抗癌成功後於2019年復出，先後主演電影《祖宗膠戰外星人》及韓劇《我們的藍調時光》，伙拍《師任堂》宋承憲及《模範的士》李絮合演的新劇《末日騎士》，5月12日在影視串流平台Netflix上架，講述具備超凡戰鬥力的速遞司機遇到難民少年後所發生的故事。

製氧集團控制末日社會

《末日騎士》製作費250億韓圜（約1.46億港元），投入大量電腦特效，全劇只有6集，平均每集成本2400萬港元，規模媲美電影。《末日騎士》改編韓國網絡漫畫《Delivery Knight》，韓片《MASTER》曹義錫編劇及執導；他透露看過原著漫畫後，深深被其世界觀吸引，且原著漫畫廣受粉絲喜愛，決定翻拍成電視劇，亦是他首次執導劇集。

《末日騎士》的故事設定新鮮，以2071年為背景，描述40年前彗星撞向地球，被海水淹沒，韓國變成沙漠，僅剩1%生還者，因此需要新產物及秩序。千明集團會長柳在鎮（南京邑飾）發明氧氣罩，將人類分成3個階級，安置在不同區域：分別是一般、特別和核心區域，他們手背印有QR Code識別身分，速遞司機負責為他們運送氧氣及日常所需。

速遞員拯救受苦難民

沒有被分類者，只能以難民身分過活，也沒有QR Code這個「身分」象徵，需長期忍受缺氧與飢餓。部分難民無法接受悲慘生活，成為獵人，就像山賊一樣，專門盜取速遞司機所運送的物資。因此速遞司機必須有很強戰鬥力，其中最強的速遞司機是「5-8」（金宇彬飾）。

故事諷刺金字塔式階級社會，整個韓國由千明集團掌控，會長柳在鎮發明了氧氣罩，建立適合人類居住的新世界。千明集團的權力比韓國政府還要大，由於千明集團能製造氧氣，政府與巿民也無可奈何。柳在鎮兒子柳錫（宋承憲飾）是千明集團唯一繼承人，比父親更狠毒，一方面想消滅所有難民，一方面派人綁架年輕難民及巿民進行人體實驗，以治療他身患的絕症。11名難民出身的速遞員，收工後化身「末日騎士」幫助受苦難民，並計劃粉碎千明集團所建立的不公平社會制度。

（明日再續）

上 / 下一篇新聞