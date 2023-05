《奪寶奇兵5》康城首映 觀衆起立鼓掌5分鐘 夏里遜福驚喜獲頒榮譽金棕櫚

【明報專訊】第76屆康城影展今年全面復常,吸引不少荷李活大片舉行世界首映,打頭陣的正是第五度及最後一次扮演鍾斯博士的夏里遜福(Harrison Ford)帶同新片《奪寶奇兵之命運輪盤》(Indiana Jones And The Dial of Destiny)到場;大會輯錄了夏里遜福從影以來精彩片段在會上放映,在沒預警的情况下頒給他榮譽金棕櫚殊榮,他大呼感動,更眼泛淚光。