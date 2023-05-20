明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

素海霖拍廣告超緊張 目標做業主

【明報專訊】首名港產AV女優素海霖（日本藝名繪麗奈）出道後知名度大增，更首次接拍廣告。素海霖昨日拍攝男士保健產品廣告，現場佈置成家居般，有睡房及浴室，她穿背心短褲現身，笑言廣告內容有類似AV情節，大講有味對白，她說：「因為有衫著又要記對白，所以好緊張，拍AV反而是自由發揮。」

年內推出第3部作品

素海霖透露其第2部AV作品已上架，外界反應不錯，今年內會推出第3部作品，之後會視乎銷量及受歡迎程度決定是否繼續拍下去。是否可以愈拍愈激？她說：「要保守還是激情，會根據不同製作公司的要求而定。」她稱最近仍未跟家人聯絡，不過獲很多中學同學鼓勵，當中有男有女，更購買她的影碟以示支持，同學都讚她多年來外貌沒變。

提到22歲香港與馬來西亞混血兒Alice Wong亦進軍AV界，早前在台灣出道，有網民將她跟素海霖比較。素海霖表示有留意報道，但無意比較，亦沒有視對方為競爭對手。她說：「我的對手是其他人，Alice Wong靚不靚見仁見智，不感到受威脅，因我定位在日本市場，相信不存在爭工作。」她重申加入AV界是命運和天意安排，亦否認是紅人，只是較有話題，未來3年會更努力，希望賺到第一桶金，目標是成為業主，有自己的物業。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕港產AV女優 繪麗奈 素海霖

上 / 下一篇新聞