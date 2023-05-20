素海霖拍廣告超緊張 目標做業主

年內推出第3部作品

素海霖透露其第2部AV作品已上架，外界反應不錯，今年內會推出第3部作品，之後會視乎銷量及受歡迎程度決定是否繼續拍下去。是否可以愈拍愈激？她說：「要保守還是激情，會根據不同製作公司的要求而定。」她稱最近仍未跟家人聯絡，不過獲很多中學同學鼓勵，當中有男有女，更購買她的影碟以示支持，同學都讚她多年來外貌沒變。

提到22歲香港與馬來西亞混血兒Alice Wong亦進軍AV界，早前在台灣出道，有網民將她跟素海霖比較。素海霖表示有留意報道，但無意比較，亦沒有視對方為競爭對手。她說：「我的對手是其他人，Alice Wong靚不靚見仁見智，不感到受威脅，因我定位在日本市場，相信不存在爭工作。」她重申加入AV界是命運和天意安排，亦否認是紅人，只是較有話題，未來3年會更努力，希望賺到第一桶金，目標是成為業主，有自己的物業。

記者：林蘊兒