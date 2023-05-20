明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

大馬上山下海拍《野外步出3》 方紹聰笑拍檔黃紫恩胡敏芝夠黐線

【明報專訊】方紹聰（奶仔）主持J2節目《野外步出》拍到第3輯，節目由最初被嫌棄，到添食再添食，身兼監製之一的他非常開心，今輯偕黃紫恩（Jojo）和胡敏芝（Karen）兩名90後到馬來西亞取景，奶仔笑說看中兩人夠黐線，希望藉節目增人氣，爭取到大馬登台。

開拓東南亞市場自肥

奶仔表示《野外步出3玩野加大馬》以搞笑、得意方式讓大家認識和愛護野外環境，從交談中讓觀眾看到嘉賓最真實一面，「收視對我來說並非最重要，最想大家從節目中有得着，看得開心。今輯我挑戰笨豬跳，體會到很多恐懼只是自己的想像，是否真的恐怖，要試過才知」。他說選擇到大馬，可順道開拓東南亞市場，爭取登台機會。

睇張慧儀母子對話爆喊

節目前兩輯共邀請39名靚女嘉賓，奶仔今次找來香港代表Jojo和Karen，還安排5名當地女嘉賓，其中一人是元祖級性感女神張慧儀，「我提出邀請時，節目組都愕然，覺得我這個𡃁仔能約到張慧儀？我跟張慧儀拍劇認識，今次去大馬拍攝，第一時間便想到她，而且對方爽快答應。她平時甚少玩野外活動，也肯跟我去洞穴及玩水上單車，她的兒子也一齊出鏡」。奶仔指張慧儀的母子對話令人動容，他在現場喊了，剪片時又喊多次。

奶仔笑稱從Jojo和Karen身上看到「黐線」兩個字，「特別是Jojo，我給人感覺都黐線，但她黐線到連我都驚。Karen外表似溫室小花，其實很硬淨又捱得」。Karen笑言初時跟奶仔不熟，對方又是監製，故對方叫她做什麼都照做，最難忘在大馬爬高山，對方一句「你唔得就算，唔緊要」，令她更大壓力，最後死頂爬到接近山頂。

潛水十指緊扣有原因

Jojo難忘到埗首日跟奶仔潛水，潛入水中不久，奶仔突然捉着她的手十指緊扣，「我當刻心想，原來他在TVB『變態佬』稱號是真的。但事後聽他講原因，又覺得幾可愛。」奶仔解釋雖有潛水牌，但經驗不多，當時遇到些狀况，令他有點怯和混亂，便捉緊Jojo的手，想對方扶持。

受訪時3人互數不是，但感情不俗，奶仔已視Jojo和Karen為節目大家庭一分子，無論做得好與壞都支持。兩女對奶仔也有改觀，Jojo讚對方不止願意分享，還會聽她意見及一起討論。Karen起初對奶仔的印象是常借節目溝女，相處後感受對方工作認真、有責任心，已變成兄妹關係。

方紹聰/ 服裝：T8

髮型：Pakman Chau

記者：陳釗

相關字詞﹕張慧儀 胡敏芝（Karen） 黃紫恩（Jojo） 野外步出3玩野加大馬 方紹聰（奶仔）

上 / 下一篇新聞