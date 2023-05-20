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娛樂

讚王敏奕做足功課 馬國明天生麗質 佘詩曼氣場勁 否認嚇怕後輩

新聞女王｜佘詩曼否認氣場勁嚇壞後輩 讚王敏奕做足功課
新聞女王｜馬國明逢人黑面 唯獨畀面舊情人李施嬅

【明報專訊】佘詩曼（阿佘）、馬國明、李施嬅、何依婷及王敏奕昨日於邵氏影城拍攝無綫新劇《新聞女王》，相隔多年重返「娘家」拍劇的阿佘稱拍得開心，更點名大讚王敏奕演得好；同樣再返「娘家」拍劇的李施嬅為演好角色，以真實新聞主播為模仿對象；何依婷透露跟馬國明的激情戲是人生最激一次。

阿佘表示對《新聞女王》導演的拍攝手法有信心，一眾演員亦畀足心機演好角色，相信這部劇會令人滿意。問到拍劇時間長，休息時間可足夠？阿佘說：「一時時，如果場戲好緊要，都會長時間捱吓，不過監製鍾澍佳會惜住演員，尤其對女演員會好啲，因為監製話拍出來女仔唔靚都無着數，可能馬國明會慘少少，但不緊要，他天生麗質。」阿佘氣場勁，可有嚇怕新晉演員？她說：「邊有呀！可能初時大家不太熟絡，現在再問他們，應該無被嚇怕。」

不停抄寫對白助入戲

阿佘表示扮演新聞主播很難，要講很多專業對白，還要講得好順口，「有時都幾難講，不用埋位時就會背默及抄寫幫助記對白，所以拍攝場地周圍都是我寫過的紙，為演好角色，還走進新聞部借錄影廠練習，如不練習，自己都無信心，好難演。（可有興趣成為真的新聞主播？）我都有興趣客串報天氣」。

王敏奕被阿佘電眼迷倒

阿佘表示已沒欠無綫劇債，不過有緣遇到好劇本、好角色就會再拍。對劇中一班後輩有何評價？她說：「我好鍾意王敏奕，不講她是否『家嫂』的關係，以演員而言，見她第一日埋位已準備得好好，很快投入角色，演出亦感動到我，跟我產生很強大的化學作用，所以我好鍾意她。」哪個演員仍有待進步？她笑說：「我囉！沒有最好，只有更好！」

獲前輩阿佘點名大讚，王敏奕說：「我也要多謝她。收到劇本後我做好多功課，因知道可以跟阿佘對戲，初時好緊張，戰戰兢兢去做，什麼也不理，做好自己先；第一日開工超級緊張，拍完後阿佘有跟我傾，好感動。」她覺得阿佘氣場勁又靚，每次望對方雙眼都被迷倒，不識做戲，「阿佘是非常慷慨的前輩，不論演戲或生活，都很歡迎大家去問她，不會令人有種接觸不到的感覺」。

李施嬅角色狂鬧人

馬國明與李施嬅劇中飾演舊情人，經常閙交。李施嬅表示最難是閙阿佘，因現實中很喜歡對方，這劇是入行以來鬧人最多一次，「最難是背新聞稿，有段對白背了一個月，我以新聞主播黃曉瑩為模仿對象，學習報新聞節奏」。馬國明指最難是望住鏡頭講對白，因拍劇多年習慣不望鏡頭，感覺好怪，要時間適應。他表示劇中對每個人都黑面，唯獨不會對李施嬅這個舊情人黑面。李施嬅透露跟馬國明只是內心感情激烈，真正激烈的戲留給何依婷。

何依婷人生最激一次

何依婷大爆與馬國明的激情戲是人生最激一次，「以往拍這類戲都是蜻蜓點水式，這次比較激烈，幸馬國明是個好犀利的前輩，好有經驗，知演到邊個位就夠」。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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