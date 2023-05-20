張學潤離世 肥媽：受財困走上絕路 羅霖澄清非鄰居「佢近日情緒低落」

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張學潤近年到內地發展，前晚驚傳他在內地去世的消息，其後獲他的圈中好友肥媽、羅霖、關寶慧等證實噩耗。初時有傳羅霖跟張學潤在內地是鄰居，羅霖周三晚跟張學潤吃晚餐，未見對方有異樣，但前晚見對方未有上班，致電沒有人接聽，到其寓所敲門沒有人應門，大門由屋內反鎖，她心知不妙，立即報警，發現張學潤在寓所內出事。肥媽通知張學潤家人，張學潤弟弟辦理認屍手續。

羅霖：可能因抑鬱症問題

《明報》昨日聯絡羅霖，她澄清部分誤傳消息，「Nel Nel離世是公司同事發現的，我不是他的鄰居。周三晚還跟他和公司同事一起吃飯，可能因抑鬱症問題，最近幾天他比較情緒低落，沒想到周四傍晚就發生這件事，第一時間趕去現場了解，但真的太突然，讓所有愛他的家人和朋友都感到好心痛和難過！他心地善良、樂於助人，也是報喜不報憂的人。願他一路好走！RIP！」

肥媽曾助張學潤渡過難關

肥媽跟張學潤是相識逾30年的好友，對好友離世感震驚。肥媽透露從張學潤家人口中得知，對方近日再受財政問題困擾，不清楚是否工作後收不到酬勞，總之是錢銀、朋友的問題。她指張學潤年多前曾遇財困，她當時不收分毫，叫張學潤上其網上節目賣貨，助對方渡過難關。張學潤其後到內地發展自己的平台，大家各有各忙，少了聯絡。她見對方在YouTube、抖音做得幾好，以為OK。肥媽慨嘆30多年來，只要對方遇到問題，一定會幫忙解決，但對方近年有事沒找她幫忙，「可能覺得不好意思。聽到這個消息好傷心，錢銀事有乜咁大不了，要選擇這一步！」

相交20年 關淑怡震驚傷心

張學潤最後公開露面是周二（16日）晚，與陸詩韻做網上直播，有指他當時有點呆滯及少發言。陸詩韻回覆《明報》稱，那天鏡頭後大家傾偈吹水，都好正常，沒有提及有困難或不開心。對方是好開朗的人，她仍不相信是事實。關淑怡與張學潤是相交20年的閨中密友，對好友離世感到非常震驚及傷心。她表示與張學潤以前是好好的朋友，近年較少聯絡，對方性格開朗幽默，很願意幫助朋友，不明白為何要走到這一步。她回想昔日相處的開心往事，非常難過。

關寶慧哭成淚人 楊茜堯惋惜

關寶慧接到張學潤離世的噩耗哭成淚人，心痛一個單純及對她好好的朋友離開了，難以接受。鍾慧冰曾跟張學潤拍檔主持節目，她在社交網撰文悼念，說本月6日在紅館的《十大中文金曲頒獎典禮》跟張學潤最後見面，當晚對方保持一貫溫柔作風，告知她長居深圳方便做直播工作，還約好做一些合作項目。對張學潤離世，她感到不明白。楊茜堯在社交網表示對張學潤去世感到惋惜，他們曾合作《我和春天有個約會》舞台劇，張學潤負責形象設計及擔演白浪哥一角，「你喜歡幫人，照顧後輩，在我們心中是這麼的開朗和快樂，別了，Nel Nel，願你在另一個國度繼續開心快樂」。

父親是香港一代球王張子岱

張學潤父親為香港一代球王張子岱，張學潤曾為陳慧嫻、郭富城等擔任形象顧問。1980年他隨母親移民加拿大，於當地修讀時裝設計系，1989年回港放暑假，認識名模劉娟娟，獲邀擔任《亞洲小姐競選》形象設計，展開其形象設計事業。他曾為不少香港藝人如湯寶如、關淑怡等擔任演唱會形象總監，亦有參與幕前演出。張學潤前年2月出席活動時，坦言過去一年工作因疫情延期，收入受影響，令他學懂積穀防饑，已一年沒買衫。

防止自殺求助熱線

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

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