明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】續談《神之水滴》 日本漫畫植入法國元素

【明報專訊】昨日談到日本漫畫《神之水滴》曾拍成日劇，由龜梨和也主演，不過成績未如理想，相隔14年，日本Hulu與法國電視台合作再次拍成劇集，而且由近年銳意進軍國際市場的山下智久主演，不過把原著部分日本人角色改為法國，上月21日在影視串流平台Apple TV+首播，下月2日便會播出第8集大結局。

品酒權威要求女兒徒弟對決

《神之水滴》講述撰寫《葡萄酒指南》的品酒權威Alexandre Leger病危，獨生女Camille自9歲雙親離婚後，幾乎沒與父親相見，後者居於東京，Camille則隨母定居法國。Camille趕往東京打算見父親最後一面，惜終趕不及。Alexandre遺囑表明，Camille若要繼承巨額財產，以及其世界第一的葡萄酒珍藏，必須與Alexandre的弟子遠峰一青對決並勝出。劇集透過兩人的葡萄酒比賽，帶出這兩名年輕人複雜的家庭背景，以及對葡萄酒又愛又恨的過去。

遠峰一青是日本大企業集團的第三代，而且是獨子，預定是集團繼承人，可是他對葡萄酒的熱愛勝過一切，只要喝一口就能知道名稱、產地及年分。首集講述一青被家人安排與富家女相親，後者取笑一青「嘗得出葡萄酒的名稱有什麼用？不是已寫在酒瓶嗎？是警犬嗎？」他懶得解釋，只說：「你不了解對方就評論，這樣的人我沒興趣。」另一方面，一青身世之謎第4集開始透露，其實Alexandre是其生父，與Camille是同父異母兄妹。一青母親大學時與任職教授的Alexandre相戀，當時男方已婚，一青母親懷着他與另一男子結婚。

此劇主線是「神之舌」一青跟Camille對決。這場比賽成為日本熱話；一青實力好像比Camille強，其實後者小時候曾接受父親嚴格訓練，嗅覺與味覺均靈敏。年紀輕輕的Camille因過度訓練，對葡萄酒由愛生恨，某次酒後暈倒，自此滴酒不沾，身體像過敏一樣，只要接觸酒精會馬上流鼻血及暈倒，品酒能力因此封印多年。當她答應比賽後，開始特訓，短短數周便恢復嗅覺及味覺，似乎大有機會勝出。劇中的品酒比賽，暫時只公開兩個回合；首回合「盲試」，嘗酒後說出名稱及年分，Camille與一青均答對名稱，Camille卻說錯年份，第一回合落敗。第二回合是憑一幅畫找出背後所代表的葡萄酒，該畫跟一青母親與Alexandre的過去有關，且看一青如何揭開身世秘密。

男女主角表現一般

扮演遠峰一青的山下智久首次主演外語劇，但全劇幾乎都是日語對白。他受訪時表示為給觀眾帶出葡萄酒的魅力，事前上葡萄酒課程40小時，研究及品嘗紅酒，了解背後的故事和文化，為角色刻意減磅，並閱讀原著。山下智久為配合角色高傲個性，幾乎全程板起臉演戲，難言突出演技。扮演Camille的新晉女星芙洛兒潔芙莉爾（Fleur Geffrier）表現也平凡，幸劇中不僅有豐富的葡萄酒故事及文化內容，Camille品酒時會像身處電影《哈利波特》的「萬應室」，在眾多雜物中找出酒的成分，令畫面更立體及有趣。

相關字詞﹕山下智久 神之水滴 開箱

上 / 下一篇新聞