【開箱】續談《神之水滴》 日本漫畫植入法國元素

品酒權威要求女兒徒弟對決

《神之水滴》講述撰寫《葡萄酒指南》的品酒權威Alexandre Leger病危，獨生女Camille自9歲雙親離婚後，幾乎沒與父親相見，後者居於東京，Camille則隨母定居法國。Camille趕往東京打算見父親最後一面，惜終趕不及。Alexandre遺囑表明，Camille若要繼承巨額財產，以及其世界第一的葡萄酒珍藏，必須與Alexandre的弟子遠峰一青對決並勝出。劇集透過兩人的葡萄酒比賽，帶出這兩名年輕人複雜的家庭背景，以及對葡萄酒又愛又恨的過去。

遠峰一青是日本大企業集團的第三代，而且是獨子，預定是集團繼承人，可是他對葡萄酒的熱愛勝過一切，只要喝一口就能知道名稱、產地及年分。首集講述一青被家人安排與富家女相親，後者取笑一青「嘗得出葡萄酒的名稱有什麼用？不是已寫在酒瓶嗎？是警犬嗎？」他懶得解釋，只說：「你不了解對方就評論，這樣的人我沒興趣。」另一方面，一青身世之謎第4集開始透露，其實Alexandre是其生父，與Camille是同父異母兄妹。一青母親大學時與任職教授的Alexandre相戀，當時男方已婚，一青母親懷着他與另一男子結婚。

此劇主線是「神之舌」一青跟Camille對決。這場比賽成為日本熱話；一青實力好像比Camille強，其實後者小時候曾接受父親嚴格訓練，嗅覺與味覺均靈敏。年紀輕輕的Camille因過度訓練，對葡萄酒由愛生恨，某次酒後暈倒，自此滴酒不沾，身體像過敏一樣，只要接觸酒精會馬上流鼻血及暈倒，品酒能力因此封印多年。當她答應比賽後，開始特訓，短短數周便恢復嗅覺及味覺，似乎大有機會勝出。劇中的品酒比賽，暫時只公開兩個回合；首回合「盲試」，嘗酒後說出名稱及年分，Camille與一青均答對名稱，Camille卻說錯年份，第一回合落敗。第二回合是憑一幅畫找出背後所代表的葡萄酒，該畫跟一青母親與Alexandre的過去有關，且看一青如何揭開身世秘密。

男女主角表現一般

扮演遠峰一青的山下智久首次主演外語劇，但全劇幾乎都是日語對白。他受訪時表示為給觀眾帶出葡萄酒的魅力，事前上葡萄酒課程40小時，研究及品嘗紅酒，了解背後的故事和文化，為角色刻意減磅，並閱讀原著。山下智久為配合角色高傲個性，幾乎全程板起臉演戲，難言突出演技。扮演Camille的新晉女星芙洛兒潔芙莉爾（Fleur Geffrier）表現也平凡，幸劇中不僅有豐富的葡萄酒故事及文化內容，Camille品酒時會像身處電影《哈利波特》的「萬應室」，在眾多雜物中找出酒的成分，令畫面更立體及有趣。