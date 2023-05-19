Jennie防彈V巴黎拍拖 事務所：不知道

此外，同日Twitter流出疑似Jennie與V坐在酒店窗戶旁的影片，男方將女方的頭髮撥開，繼而親吻女方臉頰，舉止親密。不過也有網民指片段中人並非Jennie與V，而是某內地影星。

事實上，Jennie與V確身處法國，前者準備到康城影展宣傳美劇《The Idol》；V則於本月15日從首爾飛抵巴黎，出席國際品牌活動。Jennie與V所屬事務YG娛樂及HYBE娛樂昨日回應稱，因是藝人私生活，所以不知道，無法回應。

另一方面，韓媒報道，為迎接BTS下月13日出道10周年，首爾巿計劃在主要景點打造以紫色為主題的空間給粉絲打卡。