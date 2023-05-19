賀《法言人》大結局收視佳 林夏薇等開續集再與馬國明親熱

林夏薇最近為新劇《逆天奇案2》開工，加上有少少酒精敏感，只能淺酌，「新劇角色好多對白，要保持精神狀態，不敢太盡情飲酒，除非不用開工，平時在家跟家人聚餐才會飲多兩杯」。她提到首次跟馬國明組情侶檔受觀眾歡迎，非常開心。對於網民嫌他們未夠親熱，她笑說：「我們都是跟劇情做，這段友情歲月想帶出溫馨感覺，朋友都說9點半檔好耐未睇過這麼溫馨的戲劇，他們都好喜歡，或者等開續集再拍親熱戲，但要問監製，就算不拍續集，原班人馬拍其他題材都幾好。」

莊鍶敏想珍藏被刪走牀戲

莊鍶敏最近劇接劇播出，她覺得好彩，因她在《法言人》與《一舞傾城》的角色完全不同，觀眾不會混淆。她剛從馬來西亞工作回港，即留意《一舞傾城》的反應，朋友指題材少有且有趣，都期待演出贏口碑帶旺工作。提到她與李嘉的牀戲被大量刪剪，只播大頭鏡頭。莊鍶敏笑說：「原本有不少『動作』戲，李嘉是動作演員，現在無咗動作。可能電視尺度不能太大膽，我會嘗試問監製可否將刪走的片段給我私人珍藏，或者剪成花絮放上不同平台分享。」她指與李嘉有四五場牀戲，很多親熱動作，但不知道最後會播幾多，叫大家密切留意。她說李嘉平時較少拍這類「動作」戲，所以拍攝時較緊張和尷尬，劇組有安排清場拍攝。

記者：鍾一虹