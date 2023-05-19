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娛樂

新編粵劇新《胡不歸》8月重演 王志良梁非同盼再有突破

【明報專訊】由出品人兼總策劃彭美施打造、粵劇新貴王志良與梁非同合演的新編粵劇新《胡不歸》今年2月公演，因反應好，宣布8月11及12日假西九戲曲中心重演。擔任藝術總監的名伶尹飛燕表示起初感壓力，但經她指導後，對兩名後輩的表現大感滿意，她預告重演的劇情會略為修改，令整體演出節奏更明快流暢。

彭美施讚俊男美女演技入木三分

彭美施昨日率領男女主角及台前幕後出席記者會，獲贊助商送贈玉石版《紅樓夢》，她形容王志良與梁非同是俊男配美女，且演技入木三分，合作有默契，將傳統的粵劇活化，演繹青春版的新《胡不歸》，帶來嶄新的粵曲體驗，她有信心演出一次比一次精彩，「上次口碑好，還吸引很多年輕人及學生入場欣賞，希望8月重演做得更好和吸納更多人來捧場，因為會略修改劇情細節，做到去蕪存菁，有一定壓力」。她表示梁非同入行10多年，彼此認識和合作是緣分，讚對方年輕、有學識、勤力，是可造之材，在台上能發出光芒，故起用她擔任正印花旦，相信未來會更進一步。

王志良與梁非同表示重演加入新元素，盼再有突破，例如貼近現代的表達手法，令感情戲的起承轉合演得更流暢細膩，讓觀眾領略到他們的感受。王志良說：「最深刻是開場兩人邂逅，有一種兩小無猜感覺；之前每晚演出都非常投入，晚晚唱到眼濕濕，流出真眼淚。」梁非同透露演繹「逼媳離婚」一段戲好考驗真功夫，重演對自己要求更高。問到與王志良合演夫妻的感覺？梁非同覺得拍檔是「稱職丈夫」，大家合作愉快，單靠眼神和簡單動作都已互相明白。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕尹飛燕 彭美施 新《胡不歸》 梁非同 王志良

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