明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

MC登福布斯「亞洲30歲以下」精英榜 「信香港音樂具全球吸引力」

【明報專訊】張天賦（MC ）衝出亞洲，昨日福布斯公布2023年度「Forbes 30 Under 30 Asia」榜單中，他成為娛樂及體育類別唯一一名香港得獎者。MC出道兩年，在樂壇火速取得佳績，早前在港台《十大中文金曲頒獎音樂會》連奪4獎，包括男歌手大獎及全球華人至尊金曲獎；又在ViuTV《CHILL CLUB頒獎禮》奪「Genre of The Year」大獎。他接受訪問表示會歸功於非常支持他和培養他音樂天賦的父親，而像他這樣的新晉歌手正為粵語流行音樂重新注入活力，相信香港的音樂可以像K-pop一樣具有全球吸引力。

娛樂組

「Forbes 30 Under 30 Asia」榜單中共有300名來自亞太地區20個國家和地區的30歲以下年輕企業家、領袖及開拓者入選，在10個類別中各選出30名得獎者。MC與人氣K-pop女子組合NewJeans、憑《只因我們天生一對》走紅的泰國「國民男友」Metawin Opas-iamkajorn（林漢洲）、韓劇《黑暗榮耀》飾演童年版宋慧喬的韓國女演員鄭知蘇、憑《魷魚遊戲》獲艾美獎的韓國女演員李瑜美，一同在榜單中，全是舉足輕重的超新星。MC今年代表香港獲得這個殊榮，相當犀利。

這榜單的入選準則是由記者、編輯及專家評委從超過4000名候選人中選出提名，再由福布斯亞洲團隊和獨立的專家評審團根據各種因素評估，包括社會影響、規模、創造性和潛力等，每類別的提名者，會由該類別的4名評委選出最後30名入選者。

MC︰全歸功父親

MC獲知消息後感開心，指成功全歸功於非常支持他及培養其音樂天賦的父親，MC又指像他這樣的新晉歌手正在為粵語流行音樂重新注入活力，相信香港音樂可以像K-pop般具有全球吸引力。他希望繼續做音樂的同時也嘗試演戲，「無論我是一名在街頭唱歌的busker，還是在舞台上表演，我都以同樣的方式對待我的音樂， 喜歡面對面的聯繫」。

不停掃獎大豐收

MC於2020年加盟香港華納唱片，2021年3月以歌曲《Good Time》正式出道。今年他首張大碟《This Is MC》在1月推出後，至今連續16個星期佔據音樂平台Spotify專輯榜冠軍位置，同月舉行首個紅館演唱會，3場門票售罄。年初在商台叱咤頒獎禮獲得男歌手銅獎，以及憑《小心地滑》奪「專業推介．叱咤十大」第2位；早前在港台十大中文金曲頒獎禮，獲得最優秀流行男歌手大獎及憑《老派約會之必要》奪全球華人至尊金曲獎。

之後在ViuTV《Chill Club頒獎禮》憑《小心地滑》奪得「年度另類歌曲」及「Genre of The Year」大獎，今年可謂大豐收。

相關字詞﹕福布斯「亞洲30歲以下」精英榜 張天賦（MC ）

上 / 下一篇新聞