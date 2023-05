MC登福布斯「亞洲30歲以下」精英榜 「信香港音樂具全球吸引力」

【明報專訊】張天賦(MC )衝出亞洲,昨日福布斯公布2023年度「Forbes 30 Under 30 Asia」榜單中,他成為娛樂及體育類別唯一一名香港得獎者。MC出道兩年,在樂壇火速取得佳績,早前在港台《十大中文金曲頒獎音樂會》連奪4獎,包括男歌手大獎及全球華人至尊金曲獎;又在ViuTV《CHILL CLUB頒獎禮》奪「Genre of The Year」大獎。他接受訪問表示會歸功於非常支持他和培養他音樂天賦的父親,而像他這樣的新晉歌手正為粵語流行音樂重新注入活力,相信香港的音樂可以像K-pop一樣具有全球吸引力。