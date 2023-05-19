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娛樂

重提金像獎演出被狠批 林家謙：對得住自己就OK

【明報專訊】林家謙昨日出席保險廣告首映禮，廣告中出現校服Look，林家謙笑說是按照他中學時期的樣子倒模出來，身邊的人都忍不住笑。他表示最近流感太犀利，連續中了兩次，昨日仍有少少感冒，以往恃住後生，隔數年才做身體檢查，現在要頻密一點。

與Do姐去旅行心情緊張

林家謙稍後與鄭裕玲（Do姐）出發到外地拍旅遊節目，笑言出發前要準備錢，至於去哪裏要再開會商議，不想重複Do姐去過和玩過的地方。將自己給Do姐玩？他笑說：「或者Do姐畀我玩呢。（咁大膽？）我都係亂噏，開會時再問Do姐。」他表示與Do姐去旅行心情緊張，因大家都是處女座，「驚到時大家嫌來嫌去，不過都可能負負得正」。

提到早前在電影金像獎的演出被狠批？林家謙說無論正面還是負面，每個人的聲音都很重要，從中汲取意見。可有不開心？他說：「不是叫不開心，我會反思是否有些位置做得不好，下次做好一點。其實我覺得自己都做得OK，當晚演出後的廣告時間，黃秋生走來問我：『你係咪頭先開幕嗰個人？真係好特別，我記住你了，你叫什麼名？』有秋生哥的肯定，我覺得已過關。至於出來大家喜歡與否，是很個人的。」好友Serrini在社交網爆粗為他平反，是否很感動？林家謙笑言不支持爆粗行為，但OK的，「我們都滿意當晚表現，亦很proud of自己幾個月來的預備，對得住自己就OK」。

林家謙《某種老朋友》與陳奕迅《人啊人》的填詞人林夕與周耀輝齊入圍台灣金曲獎「最佳作詞人」，林家謙表示暫未收到邀請，未知會否出席，但身為這首歌的一分子，都想在台上聽到歌曲的名字，林夕和周耀輝其中一個攞獎都很開心。

記者：陳釗

相關字詞﹕鄭裕玲（Do姐） 金像獎 林家謙

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