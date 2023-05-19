傳女友受感情困擾墮樓亡 《造星V》大熱Nathan社交網轉黑色

昨日Nathan的名字在討論區引起網民熱議，有報道指前日凌晨於葵涌26歲陳姓女子高處墮樓亡案件，死者傳是Nathan女朋友，生前受感情困擾。事發於周三（17日）凌晨2時許，保安員聽到石俊樓傳出巨響，查看時發現一名女子疑從高處墮下昏迷，遂報警。該女子由接報到場的救護員即場證實死亡。墮樓26歲女子姓陳，警方初步調查相信她於大廈26樓一躍而下，現場沒檢獲遺書，案件列自殺，其死因仍有待驗屍確定。據了解，陳任職售貨員，約兩年前父親離世後患有抑鬱症，近日與拍拖約半年的男友疑因感情問題分手。

ViuTV：不評論參賽者私人事

Nathan的社交網頭像轉為全黑，最後更新社交網已是數天前，暫未就傳聞回應。ViuTV回應表示：「有關參賽者的私人事件，我們不便評論。」

娛樂組