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娛樂

43年《勁歌金曲》停播 元祖主持蔡楓華細訴點滴 無綫推新節目 炎明熹專屬環節冧粉絲

【明報專訊】無綫音樂節目《勁歌金曲》播映43年，是香港電視史上最長壽的音樂節目，輝煌一時，經歷多次改革，近年每况愈下，最終敵不過停播命運。最後一集《勁歌43年情．讓音樂高飛》將於周日（21日）播出，邀得元祖級主持蔡楓華亮相，細訴當年點滴，為節目畫上句號。據指無綫推出全新音樂節目《J Music》接棒，延續《勁歌》精神，炎明熹將助陣。

第一代《勁歌金曲》主持蔡楓華擔任節目《勁歌43年情．讓音樂高飛》嘉賓，他是節目的開國功臣，印象最深刻莫過於1985年《勁歌》第二季季選，他恭喜完張國榮得獎後，爆出一句「一時嘅光輝未必係永恆」，後來演變成「一剎那的光輝並不代表永恆」，事件引起牽連大波。蔡楓華的言論被外界指是針對張國榮，結果他失去《勁歌》及季選主持席位。

對於《勁歌》停播，蔡楓華接受TVB娛樂新聞台訪問，表示見證節目開始和結束感可惜和感觸。他回想昔日主持《勁歌》很辛苦，要上山、爬樹、去不同地方外景，很多時是偏僻地方，而且得他一個主持一腳踼。蔡楓華最難忘訪問Elton John，還有已故翁美玲，「我同佢（翁美玲）做完訪問之後，無幾耐她就過咗身，這是我好難忘記的。她為人幾得意，我同佢做完訪問，跟她說有歌手朋友結婚，叫翁美玲一起去，她真的跟我去」。

主持多不勝數 崔建邦成末代

《勁歌》開播至今經歷多代不同主持，早期有蔡楓華、盧敏儀、鄭丹瑞、林珊珊等，其後有古巨基、丘凱敏、李珊珊、李克勤、呂方等；踏入2000年，換上張新悅、趙學而、陳松伶、何韻詩、at17、鄧健泓、崔建邦和朱千雪等。近10年，節目改為巨星幫和星夢歌手主持，包括吳業坤、胡鴻鈞、何雁詩、許廷鏗和吳若希等；節目「晚期」，總經理曾志偉重召愛將崔建邦助陣至今，成為《勁歌》末代主持。趙學而也在社交平台轉載舊照懷緬一番。

一年一度的《十大勁歌金曲頒獎典禮》曾是樂壇指標，歌手為獎項爭崩頭，隨着香港樂壇不振，以及唱片公司版稅風波等，頒獎禮近年失色不少，被揶揄為「星夢頒獎禮」。《勁歌》在黃金時段的播映時間也不斷縮減，收視每况愈下。曾志偉上任後已即時出手，主動與四大唱片公司破冰，又不斷改良及為節目加入新元素，但未能令《勁歌》起死回生，一年一度的頒獎禮今年亦未舉行。早前曾志偉透露《勁歌》頒獎禮可能變兩年一屆，今年先籌辦《大灣區音樂頒獎典禮》，去年與港台合辦的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》更被指不歡而散，只此一次。

男歌手喜發表愛的宣言

過往《十大勁歌金曲頒獎典禮》有不少經典場面和爭議，令人非常難忘。1992年張學友奪金曲金獎，俞琤寄語他要成為青少年的好榜樣，「歌神」稱號從此開始。許志安2001年奪得最受歡迎男歌星，領獎時激動對着台下的鄭秀文發表「廚房愛的宣言」，鄭秀文淚如雨下。

古巨基2008年首次奪最受歡迎男歌星，首度開腔多謝永遠在他背後的助手兼女友Lorraine，向對方發表「愛的後台宣言」。同一屆頒獎禮，關心妍發生烏龍搶獎事件，宣布關菊英奪傑出表現金獎時，她聽錯以為自己得獎，由座位走出來跟關菊英擁抱，從主持曾志偉手中拿走獎座，場面尷尬。還有初踏歌手路的黃宗澤，當晚被抽中與陳奕迅合唱《K歌之王》，黃宗澤盡力演繹，唱到七情上面兼走音，遭網民不留情恥笑，至今也常被提起。

林峯菊梓喬獲獎惹爭議

林峯2009年以歌手身分僅出道兩年，便奪得亞太區最受歡迎男歌手，備受爭議，被網名揶揄是「亞皆老街至太子道西區最受歡迎男歌手」。2016年出道的菊梓喬，2018年首奪最受歡迎女歌星，宣布得獎一刻，身旁的吳若希拍爛手掌兼喪笑一幕成熱話。周柏豪和胡鴻鈞在2020年破天荒同時獲得最受歡迎男歌星，引起網民激烈討論。

隨着《勁歌》結束，有指無綫將推出全新音樂節目《J Music》，5月28日起逢星期日晚上10點半在翡翠台播放，當中有《聲夢》人氣王炎明熹（Gigi）特設專屬環節「Gi心批」，每集讀出其粉絲留言及來信。

娛樂組

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