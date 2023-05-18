MIRROR演唱會換飛 手續繁複惹眾怒

大會未公布兌換場次日期，表示由於演出場地不一樣，座位將由系统編排及分配，只保證分配到同一票價區。面值為零的門票不設退票退款或兌換補場門票，登記兌換每次只限4張，不接受任何轉換場次或座位要求，有異議的持票人士可提出退票申請。有網民對安排程序不滿，交收門票要分兩次，有原本持尾場門票者擔心未能兌換今次演唱會尾場，亦有稱原本座位在前排，兌換後同一票價區未必是靚位，極不公平。有留言稱張敬軒與周杰倫之前補場換票程序簡單得多，有說：「買飛難，睇又難，換張飛都咁難，你哋到底想歌迷點呢？」亦有問：「我6連位喎！咁點先？」

為見4鏡仔 粉絲通宵霸靚位

早前Makerville宣布MIRROR個別成員（6名）會舉行個人演唱會，今日《MIRROR SOLO CONCERT》記者會在太古城中心舉行，姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）與柳應廷（Jer）將會出席，鏡粉早已收風，日前已在商場通宵排隊霸靚位。有黃牛黨於網上兜售4人的演唱會黃牛票，未有票價，但要付訂金，據知「留位費」每張要先付2000元。

娛樂組