林依晨被指婚變心疼老公 施柏宇拒談戀情「一言難盡」

林依晨透露1歲半女兒步入語言爆發期，不停講話。這次離開女兒出外工作是否很不捨得？她笑言總需要有假期，不過還會掛念，今次她旋風式留港24小時，活動後飛回台灣，留港期間爭取時間品嘗燒鵝等美食，昨午跟工作人員說要吃港式飯盒。

老公面前愛搞鬼

林依晨剛完成一套台劇，稍後8月再開拍新劇。可有計劃到內地？她說目前先把手頭上的戲拍好再算，想多陪女兒。開工時由老公照顧女兒？林依晨說家裏有人可以幫忙照顧，因老公工作都要周圍飛。日前她於社交網上載欣賞魏如萱演唱會照片，她表示照片是老公幫她拍，甜絲絲稱在老公面前會表現搞怪一點。

近日再傳二人婚變，林依晨稱很久之前已回應過，該講的都已講過，覺得很奇怪，「老公都開玩笑說他怎麼有那麼多新的綽號。（有影響你心情嗎？）我是比較心疼他啦。」林依晨稱現時很難得才能與老公出去拍拖，行程表都被女兒佔滿，希望稍後有時間，夫妻去大溪地和斐濟旅行享受二人世界。

施柏宇想跟女神合作

施柏宇與林依晨同場，表示剛上國中時正播對方主演的《惡作劇之吻》，自爆林依晨是他的兒時女神，「我不好意思拍照，幸好拍了很多官方照。第一次那麼近見她，真不敢相信，她保養得非常好，很漂亮。有機會當然想合作，但不敢奢想」。再開一套《惡作劇再吻》？施柏宇說：「不敢，很多原著粉絲應該不會接受。」

被指樣貌似韓星朴敘俊，施柏宇感榮幸，覺得二人不似樣，對方更帥，並透露稍後將開拍新劇，角色會有驚喜，叫大家期待。至於爆出與大10歲的圈外人譜姊弟戀？施柏宇稱這新聞已過了很久，有好消息會跟大家講。現在是否單身？他不欲多談，「一言難盡，順其自然吧，覺得沒必要多講什麼」。

記者：陳釗