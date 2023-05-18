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娛樂

賈曉晨牀戰關智斌 老公樊少皇詐型 葉璇否認懷孕 為凸腩「大媽」造型解畫

法與情｜與關智斌有感情線BB相稱 葉璇與圈外男友感情好否認懷孕傳聞
芯駖首次拍劇心情緊張 支持So Ching做開心的事

【明報專訊】葉璇、謝安琪、賈曉晨（JJ）、關智斌、李芯駖等昨日出席ViuTV劇《法與情》開鏡禮，久未在港露面的葉璇表示今次被監製和角色打動，與關智斌有感情線。之前被指懷孕，葉璇否認，但承認跟圈外男友感情好，不抗拒生B。她紮孖辮、凸肚腩造型在網上直播成熱話，被網民嘲變「大媽」，葉璇稱直播是一場騷，有不同裝扮。關智斌除與葉璇有感情戲，還跟人妻JJ有牀戲，JJ大爆被老公樊少皇投訴為何接拍有牀戲的劇集。李芯駖首次拍劇心情緊張，談到COLLAR前隊友蘇芷晴（So Ching）退團後再教跳舞，她尊重及支持對方。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

葉璇表示過去三四年因疫情沒有回港，主力在內地拍戲，今次角色演樸素、純品女子，好似她本人。有說她與角色同是隱形富婆？葉璇笑說：「儲10萬算嗎？」為投入感情戲，她戲內戲外跟對手關智斌以「BB」相稱，但投訴與對方沒有牀戲。問到她的感情狀况，葉璇透露現在的男友不是小默先生，是圈外人，彼此感情發展好好，未計劃結婚。

掛住前緋聞男友林峯

早前傳她懷孕，葉璇否認，「我有咗……好多錢，有咗這個BB（關智斌）」。與男友是否計劃生小孩？43歲的葉璇說：「可能會，我不反對，隨緣。」平時與男友是否互稱BB？她說：「他不是香港人，我們會叫寶貝，BB只是林峯叫的。」葉璇曾跟林峯傳緋聞，突然提林峯是否掛住對方？她笑說：「都掛住，我們是熒幕情侶，現在都有聯絡，但他結婚了，不要講了。」

提到早前在網上直播以紮孖辮、凸肚腩造型示人，被網民嘲變「大媽」，葉璇說：「直播都只是一場騷，好似電視劇、電影、棟篤笑，可以有不同形象，所以不會只扮靚，也可以扮醜，不會不開心。」她稱今次為角色主動提出素顏出鏡，「之前試造型太靚，我覺得素顏比較適合。我不似當年咁瘦，肥了少少，有少少肉地，好配合這個角色」。

JJ無牀戲經驗 關智斌加以照顧

關智斌稱認識JJ與葉璇很久，3人首次合作，分別跟二人有感情線，其中跟JJ有牀上戲。他自言經驗豐富會照顧JJ，JJ則稱好大壓力和擔心，因沒有拍牀戲經驗。問她接劇前有否向老公樊少皇備案？她笑說：「都上晒新聞，他睇到問我點解會接這部劇，我說接劇前未睇到劇本，不知太多，我說對唔住，老公說『有冇搞錯，點解唔睇劇本，好唔專業』。」關智斌從JJ口中聞樊少皇有意來監場，即說緊張和壓力大，又叫觀眾不要抱太大期望，因電視尺度不會太露骨。

JJ近8年未有拍港劇，今次帶兩女回港逗留一個多月，「我好掛住兩個女，離不開她們，不過要兼顧拍戲和照顧小孩好辛苦，要找媽媽和家傭幫手湊。」葉璇投訴跟關智斌沒有牀戲，JJ笑說：「葉璇說可以幫我替牀戲，我答好。」

謝安琪冧爆張繼聰驚喜探班

謝安琪一身律師造型現身，表示與余安安演師徒，劇中會模仿師父的風格和挑戰對方打官司的連勝紀錄，二人還會在法庭對決打官司，演出具挑戰性，「除對白難記，最難是要表現出做大狀的信心，講每句說話都好精煉，事前要下苦功做準備，向律師朋友學小知識，聽取打過官司的朋友感受」。相隔9年再拍劇，謝安琪讚對手余安安好有台型，她也要花心思塑造形象配合，參考荷李活影星尊尼狄普電影中的律師角色，因對方演出既從容又有魅力。

謝安琪表示沒有找老公張繼聰幫手對戲，笑說好難，「對白好多質問句，好似審犯，怕影響夫妻感情」。她會趁開工前跟其他演員對戲，合作的演員都好好，好有團隊精神。她自爆老公曾來探班，覺得好甜，「有次我隨口講，要到唐樓天台拍攝，若他肯行上來找我，就是真愛，結果他真的來了，我覺得好驚喜」。

李芯駖拍喊戲感壓力

李芯駖劇中演謝安琪助手，首次拍劇跟多名前輩合作，心情緊張，又要演好多反應和喊戲，感到很大壓力，事前做好多準備。談到 So Ching退出COLLAR後做舞蹈老師開班，芯駖說：「上次COLLAR開記者會後有跟So Ching聯絡，好尊重和支持她的新動向，希望她一切安好，做開心的事。（會否上她的舞蹈班？） 都希望，但最近要拍劇，相信未來有一齊跳舞機會，我們喜歡跳舞的人經常會在跳舞場合遇到。」

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相關字詞﹕關智斌 賈曉晨(JJ) 謝安琪 葉璇

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