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娛樂

【開箱】《神之水滴》 山下智久化身「神之舌」

【明報專訊】日本「男神」山下智久2020年離開尊尼事務所自立門戶，當時不被外界看好，認定他難以在演藝界立足；其後山下智久積極進軍海外巿場，接拍影視串流平台作品，發展愈見順利；早前參演Netflix日劇《今際之國的有栖2》全裸上陣，更成為熱話。

日漫原著 改法國人主角

山下智久最近主演日法合作的影視串流平台Apple TV+劇集《神之水滴》（Drops of God），化身擁有「神之舌」的富家子，喝一口就能分辨出葡萄酒品牌、產地及年分。《神》劇4月21日首播，全劇8集，逢周五更新一集。至今播出5集，在爛番茄評論網站，獲得專業評審100％好評，觀衆評分亦有96%，外界對劇集的評價相當不俗，當日不看好山下智久的人，會否大跌眼鏡？

《神之水滴》改編自2004年推出的日本同名人氣漫畫，曾於2009年翻拍成日劇，由《野豬大改造》龜梨和也主演，當年被評為失敗之作，收視由開播10.3%高位下滑至4.7%。相隔14年再次翻拍成劇集，由日本Hulu與法國電視台共同製作，Quoc Dang Tran編劇及Oded Ruskin執導。原著故事在日本，新劇變得「國際化」，穿梭日法兩地。漫畫講述知名葡萄酒評論家神咲豐多香病逝，留下遺言要兒子神咲雫與養子遠峰一青比賽，二人要尋找由神咲豐多香生前所選出的12瓶葡萄酒，以及12瓶葡萄酒中之的「神之水滴」，優勝者可得巨額遺產。新劇把原來的日籍男主角「神咲雫」變成法國女人Camille，由新晉女星芙洛兒潔芙莉爾（Fleur Geffrier）飾演，知名葡萄酒評論家神咲豐多香，也換成法國男人Alexandre Leger，由《字裏芳華》法國男星史丹利韋伯（Stanley Weber）擔綱，山下智久則扮演Alexandre的徒弟遠峰一青。

（明日再續）

相關字詞﹕山下智久 神之水滴 開箱

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