新片康城首映 觀衆起立鼓掌7分鐘 尊尼狄普感動眼濕濕

尊尼狄普對上一齣主演電影，已是2020年上映的《毒水曝光》，他與《水行俠》女星安柏赫特（Amber Heard）離婚後，控告英國《太陽報》誹謗他「打老婆」，2020年官司敗訴，尊尼隨即被飛出《哈利波特》外傳《怪獸與鄧不利多的秘密》，至今未曾在荷李活拍戲，而且再無片約，《杜巴利伯爵夫人》是他闊別大銀幕3年的新作。尊尼被前妻指控家暴，不少人認為不適合以他主演的《杜》片作為康城開幕電影。

與導演挽手破不和傳聞

據美媒報道，不少粉絲為一睹尊尼狄普及索簽名合照，當地時間周二（16日）早上10點已到場霸位，直到晚上7時後尊尼才現身，呼叫「尊尼」引他注意之聲此起彼落，亦有影迷高舉紙牌，寫有「我愛尊尼狄普」及「尊尼萬歲」等字句。他亦十分識做，停下腳步，為粉絲簽名及合照。

《杜巴利伯爵夫人》講述工人階級出身的杜巴利伯爵夫人，憑過人才智在上流社會逐步攀爬，最終成為路易十五的情婦，並進駐凡爾賽宮。尊尼狄普片中扮演路易十五，需要全法語演出；之前有傳他與自導自演的瑪雲（Maiwenn）不和，不過兩人手挽手踏上紅地氈，尊尼又稱讚她在片場做得很好，而且想法靈活，願意嘗試；加上首映禮後，現場觀衆起立拍掌7分鐘，兩人都激動得眼濕濕，並互相擁抱，令傳聞不攻自破。

雖然現場觀衆熱烈鼓掌，影評卻不大欣賞《杜巴利伯爵夫人》，據《人物》雜誌綜合首輪影評，認為該片令人失望，尊尼狄普與瑪雲之間也欠火花；部分影評人指尊尼的演出最初帶來驚喜，看下去卻有點沉悶，亦有評論指他演國王不夠莊嚴。據悉《杜》片將會在歐洲上映，但美國仍未找到發行。

嘉芙蓮丹露致敬烏克蘭

今年康城影展海報起用嘉芙蓮丹露（Catherine Deneuve）主演《鎖不住的春光》照片，她驚喜亮相開幕禮，向仍在戰火中的烏克蘭致敬，念出該國詩人Lessia Oukrainka的幾句詩後才宣布影展正式展開。嘉芙蓮女兒兼《緣份春色》主角琪亞拉馬斯杜安尼（Chiara Mastroianni）擔任開幕禮司儀，先唱了一首意大利文歌，之後談起康城影展的起源，正是二戰前夕要對抗法西斯主義，「影展一直表揚自由，敢於想像與創作的自由」。

米高德格拉斯懷念亡父

琪亞拉馬斯杜安尼介紹《上流落水狗》導演魯賓奧士蘭（Ruben Ostlund）為首的主競賽評審團出場後，又宣布《標殺令》女星奧瑪花曼（Uma Thurman）會頒發榮譽金棕櫚獎給金像影帝米高德格拉斯（Michael Douglas）。後者由太太嘉芙蓮薛達鍾絲（Catherine Zeta-Jones）及女兒Carys陪同到場，母女倆更在紅地氈給米高獻吻。米高上台時全場起立鼓掌，他笑言，「只有一個康城，我卻比影展年長」；又說最近才想起法國250年前對美國立國肩負重要角色。米高提及如何在演藝界起步，稱其已故父親卻德格拉斯（Kirk Douglas）對他影響深遠，「對公衆而言他是超人，但於我則是爸爸」。

評審支持美國編劇罷工

另一方面，開幕禮之前主競賽評審團舉行記者會，評審之一「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）過往不時為女權發聲，由於《杜巴利伯爵夫人》並非競賽片，有記者問貝兒會否觀看。貝兒反問對方「不明白其中關聯，也不明白為何特別問我？」該記者解釋因她為女權發聲，積極參與Time's Up反性侵犯活動，因此好奇她對尊尼狄普的看法，貝兒表示，「如果我看了，我想你會知道的，而且如果我看，不知道會有什麼感受」。

美國編劇公會罷工是評審團記者會另一話題，主席魯賓奧士蘭表示支持；評審之一兼《蝙蝠俠》男星保羅丹奴（Paul Dano）自言與編劇同一陣線，認為在串流平台的時代，應該爭取更好的工資與條件；他稱太太兼《她說》女星素兒卡山（Zoe Kazan）目前正帶着半歲大的孩子參與示威，影展結束後，他也會馬上返美國加入。