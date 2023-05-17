【開箱】《傷痛難免》 英國魯迅的公營醫院初級醫生哀歌

實習醫生壓力大

《傷痛難免》講述2006年英國公共醫療系統「國民保健服務」（NHS）旗下醫院初級婦產科醫生Adam，超時工作，還要面對不同階層、各式症狀病患的壓力；印度裔實習醫生Shruti首次剖腹接生，就遇到種族歧視的孕婦，向她破口大罵，Adam出手幫忙，替Shruti出氣，縫針時故意破壞該孕婦的海豚紋身。為了能參加好友Greg的婚前派對，Adam自願追更輪夜班，遇到急症室難言明狀况的孕婦Erika，疲倦不堪加上不耐煩，Adam未查明原因便着她出院，怎料沒多久她就折返，因妊娠毒血症，懷孕25周已要分娩，剖腹接生又出問題，需要上司Lockhart接手，最終母子平安。不過男嬰未足月，需住氧氣箱，而且渾身插滿喉管，Adam十分內疚，不久後院方就接到Erika方面對Adam失職的投訴。

受失職事件影響，Adam焦慮及分神；另一次接生以為自己把棉花棒留在孕婦體內，還急着要再開刀拿出來，幸資深助產士Tracy從嬰兒身上找到棉花棒。Lockhart認為另一病患沒問題，可以離開，Adam卻堅持她有危險，必須留院。Adam的同居男友Harry察覺他有問題，嘗試開解，Adam反而向他求婚。Shruti則因考試壓力，還有無窮工作，逼得透不過氣。兒科醫生Ben邀她外出，Shruti遇上遭家暴的孕婦Anna，為她備案，Anna最終不肯指控丈夫Angus，令Shruti氣餒又緊張，最終跟Ben爽約。有關Erika的投訴，Lockhart決定不怪責Adam，但後者在報告中謊稱經Lockhart同意讓Erika回家，此舉令Shruti陷入困境，變得更加憂慮。顧問醫生Vicky讓Shruti協助接生三胞胎，她興奮不已，事後兩人飯敘，Vicky忠告她，行醫本來壓力大，若難以承受，必須三思這是否適合的工作。

前醫生轉行當作家

《傷痛難免》根據前NHS婦產科醫生阿當奇（Adam Kay）的同名回憶錄改編；他2004至2010年任職醫生，把在NHS的經歷寫成日記。大約2015年，初級醫生就NHS合約與時任衛生大臣侯俊偉（Jeremy Hunt）談判，初級醫生被指摘貪婪，此事觸發阿當奇撰寫回憶錄，並於2017年出版，結果大受歡迎，全球銷量突破250萬本，長踞《星期日泰晤士報》暢銷榜冠軍近1年，又獲得多個獎項。書中主要描寫他在NHS醫院的6年經歷，以及為何最終選擇離開。《傷痛難免》由阿當奇親自編劇，但角色人物虛構，只是根據他過往經歷再以戲劇包裝，帶出NHS初級醫生欠缺支援，又承受巨大壓力，是工時長薪酬低的無名英雄。魯迅棄醫從文，盼以文藝改變社會精神面貌，阿當奇亦然。

劇中Adam被Erika的家姐投訴失職，當後者目睹他如何在急症室當機立斷，拯救孕婦不致一屍兩命，即決定放棄投訴。然而Adam再次接到匿名投訴，可能因此職位不保，讓他變得疑神疑鬼，猜測每名同事是否告密者。終於在他與Harry的訂婚派對上爆發，指斥Shruti告密之際，Tracy「自首」，Adam追問原因，Tracy直斥其非，稱無關私怨，她都是為病人設想，把他們放首位，不能容忍Adam接生時講私人電話、故意縫針在病人的紋身、欺凌Erika，還有謊稱Lockhart准許Erika出院等。阿當奇同情實習及初級醫生面對排山倒海的工作壓力，像描繪求診病人多得Shruti連吃口飯的時間都沒有，於是會向懷死胎媽媽衝口而出說：「那不過是一堆細胞而已。」因而觸怒病人，最後得讓Vicky為她補鑊。Adam看似自私，對待孤獨的老太太Winnicka，卻滿是誠摯感情，更因此被Lockhart責備不專業。

香港被英國殖民百多年，公立醫院系統與NHS相近，相信很多本地醫護看《傷痛難免》會感觸良多。尤其有兩幕，Tracy被指派去研討會，講解工作上應使用的新語言，導師稱應棄用「病人」改說「顧客」，Tracy已翻白眼，提出婦產科很多儀器老舊也沒財力更換，質疑醫院為何花錢在這種落得空談的研討會。另一幕Adam到私家醫院兼差以支持其工時長卻薪水低的工作，卻發現私院比較像豪華酒店。