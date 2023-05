【開箱】《傷痛難免》 英國魯迅的公營醫院初級醫生哀歌

【明報專訊】英國電影電視學院(BAFTA)日前舉行電視頒獎禮,《單身動物園》賓韋素(Ben Whishaw)主演的《傷痛難免》(This is Going to Hurt),捧走最佳男主角獎,卻失落最佳迷你劇,令不少粉絲大跌眼鏡,尤其此劇在爛番茄影評網站,超過九成的專業好評。《傷》劇去年2月在BBC One首播,最近在Now Studio上架;醫療劇多不勝數,但像《傷》劇般由前醫生親自編劇,又聚焦公營醫療系統婦產科兩名初級醫生面對工作壓力及私人感情等難題,畢竟少見,值得一看。