「打老婆」爭議未息 遭質疑不適合參展 康城影展主席撐尊尼狄普新片

尊尼狄普與《水行俠》女星安柏赫特(Amber Heard)離婚後,前者控告英國《太陽報》誹謗他「打老婆」,2020年官司敗訴,尊尼形象崩壞,被飛出《怪獸與鄧不利多的秘密》,而且再無荷李活片約,僅完成了2020年上映的《毒水曝光》。《戀上錯的人》法國女導演瑪雲(Maiwenn)其時邀請他參演《杜巴利伯爵夫人》,扮演法王路易十五。去年他控告安柏在《華盛頓郵報》撰寫有關性暴力及家暴文章涉誹謗勝訴,才算在形象方面扳回一仗,不過有關他曾否「打老婆」,仍意見分歧。

被視為東山再起之作

上月康城影展宣布《杜巴利伯爵夫人》將是開幕電影,已引來爭議;該片講述工人階級出身的杜巴利伯爵夫人,憑過人才智在上流社會逐步攀爬,最終成為路易十五的情婦,並進駐凡爾賽宮。除了是開幕電影,《杜》片還會競逐最高榮譽金棕櫚獎。據報尊尼此行到康城,還會為執導講述表現主義畫派藝術家莫迪利亞尼的《Modigliani》賣片。不過《杜》片至今在北美市場,依然未找到發行。

康城影展主席Thierry Fremaux前日在記者會力撐《杜巴利伯爵夫人》及尊尼狄普,「我不知道尊尼狄普在美國的形象如何,但可告訴你一個事實,我只有一個原則,就是在法律框架下,容許思想、言論自由。如果尊尼狄普被禁演出某部電影,或該片被禁,我們也不會在此談論吧」。事實上法國品牌Dior早前才跟尊尼以2000萬美元(約1.56億港元)續約3年,繼續擔任旗下香水Sauvage的代言人,因此不少人把尊尼踏上康城開幕紅地氈,視為東山再起的象徵。

主競賽評審先聚餐

《上流落水狗》導演魯賓奧士蘭(Ruben Ostlund)為首的主競賽評審團,包括《蝙蝠俠》保羅丹奴(Paul Dano)、「Marvel隊長」貝兒娜森(Brie Larson),《藍袍下的溫柔》女導演瑪莉安圖澤尼(Maryam Touzani)、《變鈦》女導演茱莉亞迪古諾(Julia Ducournau)及法國男演員丹尼斯門諾切(Denis Menochet)抵達康城,前日更先聚餐聯誼。今年榮譽金棕櫚獎將會頒給現年78歲《華爾街》金像影帝米高德格拉斯(Michael Douglas),以表揚在影壇多年來的貢獻,他昨日亦率先會見傳媒。

CGT預告到場抗議

今年康城影展預計非常熱鬧,除了夏里遜福(Harrison Ford)主演《奪寶奇兵之命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)、《無間道風雲》最佳拍檔馬田史高西斯(Martin Scorsese)與里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)新片《花月殺手》(Killers of the Flower Moon)陸續登場外,據報現場有近千警力及保安人員戒備,預計退休金改革法案的相關抗議活動,會對影展造成影響;法國總工會(CGT)上月便聲稱會在影展期間切斷電力,本月19日將在著名的Carlton酒店前示威,稱要讓人感受到他們的存在。另外,為了環保,大會把影展紅地氈比以往縮短一半。