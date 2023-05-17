「打老婆」爭議未息 遭質疑不適合參展 康城影展主席撐尊尼狄普新片

尊尼狄普與《水行俠》女星安柏赫特（Amber Heard）離婚後，前者控告英國《太陽報》誹謗他「打老婆」，2020年官司敗訴，尊尼形象崩壞，被飛出《怪獸與鄧不利多的秘密》，而且再無荷李活片約，僅完成了2020年上映的《毒水曝光》。《戀上錯的人》法國女導演瑪雲（Maiwenn）其時邀請他參演《杜巴利伯爵夫人》，扮演法王路易十五。去年他控告安柏在《華盛頓郵報》撰寫有關性暴力及家暴文章涉誹謗勝訴，才算在形象方面扳回一仗，不過有關他曾否「打老婆」，仍意見分歧。

被視為東山再起之作

上月康城影展宣布《杜巴利伯爵夫人》將是開幕電影，已引來爭議；該片講述工人階級出身的杜巴利伯爵夫人，憑過人才智在上流社會逐步攀爬，最終成為路易十五的情婦，並進駐凡爾賽宮。除了是開幕電影，《杜》片還會競逐最高榮譽金棕櫚獎。據報尊尼此行到康城，還會為執導講述表現主義畫派藝術家莫迪利亞尼的《Modigliani》賣片。不過《杜》片至今在北美市場，依然未找到發行。

康城影展主席Thierry Fremaux前日在記者會力撐《杜巴利伯爵夫人》及尊尼狄普，「我不知道尊尼狄普在美國的形象如何，但可告訴你一個事實，我只有一個原則，就是在法律框架下，容許思想、言論自由。如果尊尼狄普被禁演出某部電影，或該片被禁，我們也不會在此談論吧」。事實上法國品牌Dior早前才跟尊尼以2000萬美元（約1.56億港元）續約3年，繼續擔任旗下香水Sauvage的代言人，因此不少人把尊尼踏上康城開幕紅地氈，視為東山再起的象徵。

主競賽評審先聚餐

《上流落水狗》導演魯賓奧士蘭（Ruben Ostlund）為首的主競賽評審團，包括《蝙蝠俠》保羅丹奴（Paul Dano）、「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson），《藍袍下的溫柔》女導演瑪莉安圖澤尼（Maryam Touzani）、《變鈦》女導演茱莉亞迪古諾（Julia Ducournau）及法國男演員丹尼斯門諾切（Denis Menochet）抵達康城，前日更先聚餐聯誼。今年榮譽金棕櫚獎將會頒給現年78歲《華爾街》金像影帝米高德格拉斯（Michael Douglas），以表揚在影壇多年來的貢獻，他昨日亦率先會見傳媒。

CGT預告到場抗議

今年康城影展預計非常熱鬧，除了夏里遜福（Harrison Ford）主演《奪寶奇兵之命運輪盤》（Indiana Jones and the Dial of Destiny）、《無間道風雲》最佳拍檔馬田史高西斯（Martin Scorsese）與里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）新片《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）陸續登場外，據報現場有近千警力及保安人員戒備，預計退休金改革法案的相關抗議活動，會對影展造成影響；法國總工會（CGT）上月便聲稱會在影展期間切斷電力，本月19日將在著名的Carlton酒店前示威，稱要讓人感受到他們的存在。另外，為了環保，大會把影展紅地氈比以往縮短一半。