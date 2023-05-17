明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

「打老婆」爭議未息 遭質疑不適合參展 康城影展主席撐尊尼狄普新片

【明報專訊】第76屆康城影展香港時間今日凌晨揭幕，今年除了有多部荷李活大片世界首映，3年沒新片面世的《魔盜王》59歲男星尊尼狄普（Johnny Depp），參演開幕電影《杜巴利伯爵夫人》（Jeanne du Barry，暫譯），被視為回歸影壇之作；不過2020年控告英國《太陽報》誹謗他「打老婆」敗訴，形象崩壞，挑選他主演的新片為開幕電影，引來爭議。康城影展主席Thierry Fremaux前日在記者會力撐對方及《杜》片，稱這是表達的自由。

尊尼狄普與《水行俠》女星安柏赫特（Amber Heard）離婚後，前者控告英國《太陽報》誹謗他「打老婆」，2020年官司敗訴，尊尼形象崩壞，被飛出《怪獸與鄧不利多的秘密》，而且再無荷李活片約，僅完成了2020年上映的《毒水曝光》。《戀上錯的人》法國女導演瑪雲（Maiwenn）其時邀請他參演《杜巴利伯爵夫人》，扮演法王路易十五。去年他控告安柏在《華盛頓郵報》撰寫有關性暴力及家暴文章涉誹謗勝訴，才算在形象方面扳回一仗，不過有關他曾否「打老婆」，仍意見分歧。

被視為東山再起之作

上月康城影展宣布《杜巴利伯爵夫人》將是開幕電影，已引來爭議；該片講述工人階級出身的杜巴利伯爵夫人，憑過人才智在上流社會逐步攀爬，最終成為路易十五的情婦，並進駐凡爾賽宮。除了是開幕電影，《杜》片還會競逐最高榮譽金棕櫚獎。據報尊尼此行到康城，還會為執導講述表現主義畫派藝術家莫迪利亞尼的《Modigliani》賣片。不過《杜》片至今在北美市場，依然未找到發行。

康城影展主席Thierry Fremaux前日在記者會力撐《杜巴利伯爵夫人》及尊尼狄普，「我不知道尊尼狄普在美國的形象如何，但可告訴你一個事實，我只有一個原則，就是在法律框架下，容許思想、言論自由。如果尊尼狄普被禁演出某部電影，或該片被禁，我們也不會在此談論吧」。事實上法國品牌Dior早前才跟尊尼以2000萬美元（約1.56億港元）續約3年，繼續擔任旗下香水Sauvage的代言人，因此不少人把尊尼踏上康城開幕紅地氈，視為東山再起的象徵。

主競賽評審先聚餐

《上流落水狗》導演魯賓奧士蘭（Ruben Ostlund）為首的主競賽評審團，包括《蝙蝠俠》保羅丹奴（Paul Dano）、「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson），《藍袍下的溫柔》女導演瑪莉安圖澤尼（Maryam Touzani）、《變鈦》女導演茱莉亞迪古諾（Julia Ducournau）及法國男演員丹尼斯門諾切（Denis Menochet）抵達康城，前日更先聚餐聯誼。今年榮譽金棕櫚獎將會頒給現年78歲《華爾街》金像影帝米高德格拉斯（Michael Douglas），以表揚在影壇多年來的貢獻，他昨日亦率先會見傳媒。

CGT預告到場抗議

今年康城影展預計非常熱鬧，除了夏里遜福（Harrison Ford）主演《奪寶奇兵之命運輪盤》（Indiana Jones and the Dial of Destiny）、《無間道風雲》最佳拍檔馬田史高西斯（Martin Scorsese）與里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）新片《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）陸續登場外，據報現場有近千警力及保安人員戒備，預計退休金改革法案的相關抗議活動，會對影展造成影響；法國總工會（CGT）上月便聲稱會在影展期間切斷電力，本月19日將在著名的Carlton酒店前示威，稱要讓人感受到他們的存在。另外，為了環保，大會把影展紅地氈比以往縮短一半。

相關字詞﹕尊尼狄普 康城影展主席Thierry Fremaux

上 / 下一篇新聞