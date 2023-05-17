拒談前女友不雅片風波 金剛懶理網民留言「清者自清」

金剛表示有六七年沒參與水上遊戲節目，感到很開心，但嫌女嘉賓與以前相比，穿得太多。會否同公司反映？他笑言：「不到我反映，如果衣服可以再精簡一點，咁觀眾都睇得開心啲，我已盡力表現得開心㗎啦。」他透露目前在內地時間居多，只要有工作，兩岸三地都去，答應了總經理曾志偉，會定期回港當獎門人「獎老」。談到之前在順德舉行棟篤笑，金剛表示10多年前已經有這個想法，現在算是完成了一個夢；叫曾總幫你將棟篤笑帶到香港舉行，他笑言可以傾談一下。

對於早前捲入前女友梁云菲的不雅片風波，金剛不欲多談，稱要講的都已經講了，他沒有再跟進。可有因網上言論而受到困擾？他笑言：「不看便可以，清者自清。」

朱智賢劉溫馨無勇氣穿泳裝亮相

屬有料之人的朱智賢和劉溫馨被指惜身，衣著密實欠睇頭。朱自賢解釋因大家玩得很狼死，水潑過來時像刀片一樣，驚被水𠝹到，不穿衣服不行，笑言：「費事嚇親大家，今次真的有點驚，疫下很懶惰，加上坐得多，積聚不少糖分在肚腩，玩的時候唧了肥腩出來就不好，事前有特意跑步，戒食甜品和零食。」

劉溫馨笑稱玩的時候已很瞓身，自爆一到澳門已忍不住吃了甜品。談到她比之前清減不少，劉溫馨表示現在一星期運動一兩次，沒刻意磅重瘦了多少，「開心有條褲之前肥到拉唔到拉鏈，現在可以了」。兩人表示已多年沒有穿泳裝拍節目，問到還有勇氣如參選港姐時，以三點式示人？她們異口同聲說不好，笑言騷身材的機會留給新人。朱智賢笑說：「我們都一把年紀，費事嚇親人。」

記者：陳釗