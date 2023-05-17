明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

拒談前女友不雅片風波 金剛懶理網民留言「清者自清」

【明報專訊】金剛、林盛斌、朱智賢、劉溫馨、傅嘉莉及黃美棋等，昨日於澳門拍攝無綫節目《濠玩夏水禮》，一眾女藝人分組下水競技比併，鬥快站上浮台，她們穿背心熱褲上陣，未有大騷身材，不顧靚樣玩得投入。

金剛表示有六七年沒參與水上遊戲節目，感到很開心，但嫌女嘉賓與以前相比，穿得太多。會否同公司反映？他笑言：「不到我反映，如果衣服可以再精簡一點，咁觀眾都睇得開心啲，我已盡力表現得開心㗎啦。」他透露目前在內地時間居多，只要有工作，兩岸三地都去，答應了總經理曾志偉，會定期回港當獎門人「獎老」。談到之前在順德舉行棟篤笑，金剛表示10多年前已經有這個想法，現在算是完成了一個夢；叫曾總幫你將棟篤笑帶到香港舉行，他笑言可以傾談一下。

對於早前捲入前女友梁云菲的不雅片風波，金剛不欲多談，稱要講的都已經講了，他沒有再跟進。可有因網上言論而受到困擾？他笑言：「不看便可以，清者自清。」

朱智賢劉溫馨無勇氣穿泳裝亮相

屬有料之人的朱智賢和劉溫馨被指惜身，衣著密實欠睇頭。朱自賢解釋因大家玩得很狼死，水潑過來時像刀片一樣，驚被水𠝹到，不穿衣服不行，笑言：「費事嚇親大家，今次真的有點驚，疫下很懶惰，加上坐得多，積聚不少糖分在肚腩，玩的時候唧了肥腩出來就不好，事前有特意跑步，戒食甜品和零食。」

劉溫馨笑稱玩的時候已很瞓身，自爆一到澳門已忍不住吃了甜品。談到她比之前清減不少，劉溫馨表示現在一星期運動一兩次，沒刻意磅重瘦了多少，「開心有條褲之前肥到拉唔到拉鏈，現在可以了」。兩人表示已多年沒有穿泳裝拍節目，問到還有勇氣如參選港姐時，以三點式示人？她們異口同聲說不好，笑言騷身材的機會留給新人。朱智賢笑說：「我們都一把年紀，費事嚇親人。」

記者：陳釗

相關字詞﹕劉溫馨 朱智賢 濠玩夏水禮 金剛

上 / 下一篇新聞