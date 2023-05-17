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娛樂

梁小冰陳嘉輝享受夫妻檔拍劇 方力申孖馮盈盈合作 無向女友備案

獲16歲兒子鼓勵 梁小冰跟老公陳嘉輝相隔23年 再合作拍劇

【明報專訊】無綫劇《逆天奇案2》昨日舉行開鏡禮，劇中演員「曬冷」亮相，新加盟的方力申與林夏薇、陳展鵬大搞三角關係，對於跟前緋聞女友馮盈盈合作，他稱不用跟女友葉萱備案，因為明眼人都識分真假。前港姐梁小冰與老公陳嘉輝相隔23年，再夫妻檔拍劇，寓工作於拍拖。梁小冰稱兒子已經長大，工作自由度擴大，下個目標想攻入處境劇《愛．回家之開心速遞》。

男女主角陳展鵬與林夏薇表示承接《逆天奇案》上集角色，但感情降為普通朋友，陳展鵬要重新追求林夏薇；新加盟的方力申（小方）有機可乘，大搞三角關係。林夏薇說：「拍續集並不容易，因為情感關係複雜，我要做好多功課準備。」她大爆陳展鵬開工勤練踢腳功，陳展鵬解釋：「我要應付大量動作戲。」跟小方大打出手爭女？他說：「跟小方是對白交流，他的對白好蹺口。」

戴眼鏡配白色服裝的小方扮演教授幫手查案，造型被指跟福山雅治所演的日劇《神探伽利略》相似，他表示不怕比較，「我最喜歡畀人講，好多游水學生都擔心我再演敗家仔，怕影響我的教練形象。今次演生物學教授，對白好蹺口，我要查字典學專業名詞讀音」。

「妖精」馮盈盈演專一女友

講到與前緋聞女友馮盈盈再合作，小方稱毋須向女友葉萱備案，「我和馮盈盈從來只是朋友，有次影到我們一起的相，就變『煲水』新聞，觀眾眼睛是雪亮的，這個世界紙包不住火。之前我想包住女朋友都畀網民爆出來，不認都不可，這些避不到，除非不生活」。馮盈盈稱緋聞好虛無，不怕跟小方合作，劇中與高鈞賢有感情線，她會搣甩上集「妖精」形象，演專一女友，「我修讀的碩士課程剛考完試，現在放暑假，全心投入拍劇」。

高鈞賢為「香港的家」解畫

高鈞賢早前在廣州寓所拍廣告介紹香港的家，在社交網上傳一段Hometour片惹爭議，網民發現其家採用內地插座，質疑他講大話。高鈞賢承認錯誤，稱近年經常香港及廣州兩邊走，廣告商為顧及香港和內地市場，標題是廣告商要求，他表示只在香港置業，認為內地租屋住比較划算。

梁小冰開工唔做煮飯婆

梁小冰自1998年跟陳小春合作無綫劇《鹿鼎記》便外闖發展，相隔25年回巢客串《逆天奇案2》，透露只客串幾集，但好有發揮，角色是一名落魄的黑幫人士，被好好先生暗戀30年，對手是老公陳嘉輝，「我和嘉輝23年沒有合作，對上一次是台劇《新梁山伯祝英台》，今次跟他再合作好開心，可以一齊拍拖食飯盒，我們第4次演一對，是我合作最多的男演員，其次是郭富城和譚耀文」。

小冰透露角色造型好醜樣，睇劇本已戲癮大發，又向老公預告開工拍劇暫時不煮飯，嘉輝說：「好，我們可以回味拍拖感覺，好開心，夫婦合作無壓力。」小冰稱兒子已經16歲，可以獨留家中，對方亦學識獨立，很鼓勵父母拍戲和拍拖。問會否加盟嘉輝有份演出的《愛．回家》再演一對？嘉輝表示劇情已埋下伏線，想鋪排其角色的老婆登場，小冰說：「要問編劇和監製，我怕表錯情，食檸檬就唔好啦，可能劇組想安排另一名又靚又後生的港姐演嘉輝老婆呢？若劇組搵我，當然義不容辭，我都好ready。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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