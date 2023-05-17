馮允謙任《造星》導師太友善被調教 花姐哽咽 「《造星V》已對我沒意義」

花姐在節目中哽咽解釋為何不擔任《造星V》監製，她說︰「呢個節目對我已經沒意義，講真，我真的受不了。首輯《造星》對我人生有很大轉變，因擔任節目監製，所以我覺得自己很投入，節目很好看，跟住創造了MIRROR和ERROR。去到《造星II》，因為我轉了身分，可能當刻所做的都是為了MIRROR。去到《造星III》，我心想自己在做什麼，為了什麼？《造星IV》是為了COLLAR？但其實我並不是那麼投入，這個節目對我來說已經是……不知道！」雖然今輯花姐退出幕後擔任顧問，但依然出鏡協助拍攝，花姐忍不住說︰「放過我啦。」

Jay Fung︰覺得自己是混蛋

在篩選參賽者前，花姐先與紅、藍兩組導師陳蕾、陳健安、韋羅莎及Jay Fung見面，兼與他們心理輔導，花姐直指Jay Fung太友善，擔心他會被參賽者欺負，問Jay Fung道：「不需要鬧人，你怎教學生？」Jay Fung表示會與參賽者傾偈，果然在首輪面試對某參賽者講：「我唔想睇你。」他看見參賽者難受的表情，自己亦不好受，對同組導師韋羅莎說：「我不喜歡這樣，我覺得自己是混蛋！」要求中場休息。

在旁的花姐看在眼內，上前調教。Jay Fung覺得自己那句說話令人受傷害，「坦白講，我不想傷害人，我不喜歡這種感覺」。花姐認為Jay Fung無需內疚，「你是導師，要嘗試諗想法，令人想睇他，如果你諗不到，就要坦白跟對方講，這就是幫他的方法，不要覺得你傷害他，記得你是幫緊他。你太友善了，直接不是問題，你毋須內疚，這樣拍不到這個節目」。Jay Fung表示不想打沉別人的夢想，不慣從自己口中說出這些說話。花姐忍不住問：「定係要辭職？」Jay Fung經休息，心情平復後決定繼續擔任導師，「我友善，但都很執著，希望幫到參賽者成長，這是我的目標，但會做回自己」。

花姐批參賽者跳舞不濟

節目播出參賽者的表演片段，騎呢又搞笑，有參賽者說：「我希望成為MIRROR加ERROR。」全場爆笑。花姐鬧參賽者，指《全民造星》已來到第5輯，但他們未做足準備就來參加，「一輯《造星》都未睇過就來參加，不知節目做什麼，有熱誠不是大晒，我都有熱誠，我就可以做COLLAR嗎？把握機會都要有實力」。

參賽者為《造星V》主題曲《前傳》MV排舞當天，花姐更狠批他們跳舞好核突，上到舞台只會被人恥笑，覺得今年質素較差，她說：「鬧唔落，這班太差！」

肥仔大馬變「肥濤」玩大咗

另外，肥仔與阿Dee在馬來西亞招募期間，想了一個辦法可以吸引人，便是「全民造星總冠軍姜濤見面會」，片段見大馬「姜糖」帶齊應援物守候，阿Dee則搞笑扮強尼擔任司儀，肥仔扮姜濤，變成「肥濤」現身，肥仔搞笑說：「馬來西亞朋友你們好，我有少少怕醜，唱首歌給大家聽，唱什麼歌呢？」現場鴉雀無聲，有人大叫：「唔使呀！收皮啦！」肥仔自知玩大咗，但仍落力跳舞表演，跟姜糖合照及簽名留念。

娛樂組