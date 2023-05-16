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娛樂

【開箱】《乜都得教練3》 足球場人生風景完美落幕

【明報專訊】《名瞞戇族》積遜蘇迪堅斯（Jason Sudeikis）主演及創作的《乜都得教練》（Ted Lasso），自2020年8月首播以來，除成為影視串流平台AppleTV+歷來最高收視劇集，也橫掃艾美及金球兩個頒獎禮的眾多獎項；源自美國國家廣播公司（NBC）體育台宣傳轉播英超賽事的廣告角色，演變成一齣廣受歡迎的劇集，相信很多人始料不及，這都多得一眾編劇功勞，尤其美國編劇公會發起罷工前，積遜在訪問中承認第3季會是故事終結，本月底迎來結局，更是見好即收的完美謝幕。

被批支線太多太雜

積遜蘇迪堅斯扮演的Ted Lasso，原是美式足球教練；英格蘭球會AFC Richmond新老闆Rebecca為了報復不忠而離婚的丈夫Rupert，故意聘用對英式足球一竅不通的Ted執教，原意是要摧毀AFC讓前夫心痛，怎料Ted憑個人魅力、熟悉人性、樂觀與同情心，屢創佳績，受到多方敬重。《乜都得教練3》承接上季，AFC升上英超，Rupert買下韋斯咸，並請來AFC助教Nate擔任教練，後者上季向體育記者Trent爆料Ted患有驚恐症，今季Nate與Ted正面交鋒。

有美媒批評第3季支線太多，故事太雜，而且每集篇幅較長，似乎失卻過去的幽默雋永。然而此劇雖以喜劇包裝，更多時候談人生的無奈與困境。以Ted為例，看似積極樂觀，其實人生千蒼百孔，有父親自殺的陰影，首季亦揭露跟太太Michelle婚姻出問題，來到第3季兩人分開，發現Michelle有新歡，並準備同遊巴黎，Ted害怕此行是求婚之旅，央求Rebecca幫他找私家偵探調查，反被勸應該放手，珍惜與兒子Henry相處的時光。有一幕Ted父子與AFC副教練Beard坐在球會的酒吧門外，Ted還在為Michelle的事心煩，街頭樂手在演唱《Hey Jude》，Beard趁機向擔心父親的Henry，講解此歌由來：本是Paul McCartney寫給將要離婚John Lennon的兒子Julian，希望安撫他幼小心靈，結果成為不朽；Ted與Rebecca通電後釋懷，回到兒子身邊，跟全場一起合唱，就像此劇的主調：縱有難過與無奈，還是樂觀前行。

Nate感覺不受Ted重視，上季出賣對方，現在已貴為韋斯咸主教練，得到名模垂青，雖然面對Ted有愧，但他單純的一面不變，譬如父親喜愛的餐廳，可能是名模看不起的平民食府，Nate依舊珍重，還跟一度白眼他的接待員Jade發展情緣。晉升為助教的AFC名宿Roy，跟球隊推廣經理Keeley拍拖，後者自立門戶，忙於事業，日漸生疏，最終分手。Keeley與投資其公司的富家女Jack發展同志情，怎料前者的自慰片段被黑客上傳社交平台，Jack認為最好的解決方法就是Keeley拍片道歉，也因而讓她看清彼此的距離。Keeley遇到挫折，但在Rebecca這閨密身上找到安慰；Jamie也由首季囂張跋扈，逐漸成長，到現在會雪中送炭，給舊愛Keeley送溫暖的擁抱。

荷蘭友誼賽各有奇遇

Jamie跟Roy先後與Keeley拍拖，從前在球場又不和，但來到第3季兩人已漸成莫逆，AFC到荷蘭踢友誼賽的第6集，尤其展現。AFC雖然落敗，球隊上下在這應該放鬆的晚上各自找到「歸宿」。負責營運的Leslie帶處理器材的Will往訪爵士酒吧，前者上台客串一展身手，Will喜出望外；Jamie與Roy準備往看風車，出發時才知後者不懂踩單車，要即場特訓，結果笑料百出；Rebecca誤墮運河，反與陌生荷蘭人度過浪漫一夜；Ted思鄉光顧了美式酒吧，服務與食物不似預期，其間卻想出全能足球戰術，雖然後來給Beard取笑幾十年前荷蘭已發揮得淋漓盡致，卻為往後AFC連贏8場鋪路。最搞笑是一衆球員，在酒店酒吧爭論到底應該去瘋狂派對還是外出觀光，結果變成枕頭大戰。

確實第3季有太多故事想說，難免蜻蜓點水，但一如過往兩季不乏佳句；像隊長Issac怒打球迷，紅牌出場，其實為了維護沒出櫃的隊友Colin；Roy在記者會為Issac行為明罵實撐，也贏得所有人的掌聲。還有3集，《乜都得教練3》便會落幕，縱然不捨，或許也是最好選擇；不過積遜蘇迪堅斯受訪時雖說故事完結，同時也暗示可能開拍外傳，大概得看收視與口碑再定奪。

相關字詞﹕影視串流平台AppleTV+ 積遜蘇迪堅斯 乜都得教練3 開箱

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